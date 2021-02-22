Генерал предупредил о планах РФ по захвату новых территорий Украины

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко оценил заявления верхушки РФ о фактической готовности к новой холодной войне с Западом.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Кремль усилил давление на Украину по трем направлениям.

Он напомнил о недавних враждебных заявлениях главы МИД РФ в отношении Евросоюза.

По мнению военного эксперта, не стоит забывать о повышении интенсивности боевых действий на Донбассев последнее время, что свидетельствует о давлении по трем направлениям.

"Первое - в отношении президента Украины, главнокомандующего. Второе - подорвать положение внутри государства. Третье - чисто военное, начало военных действий не в широкомасштабном формате, но, безусловно, повышение интенсивности и, возможно, захват территорий", - добавил Романенко.

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Ситуация в зоне ООС на Донбассе: