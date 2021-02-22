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Генерал предупредил о планах РФ по захвату новых территорий Украины

22 февраля 2021, 06:02
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РФ готовит начало военных действий на Донбассе, не исключил Игорь Романенко.

Российский военный в Крыму
Российские оккупанты в Украине / Reuters

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко оценил заявления верхушки РФ о фактической готовности к новой холодной войне с Западом.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Кремль усилил давление на Украину по трем направлениям.

Он напомнил о недавних враждебных заявлениях главы МИД РФ в отношении Евросоюза.

По мнению военного эксперта, не стоит забывать о повышении интенсивности боевых действий на Донбассев последнее время, что свидетельствует о давлении по трем направлениям.

"Первое - в отношении президента Украины, главнокомандующего. Второе - подорвать положение внутри государства. Третье - чисто военное, начало военных действий не в широкомасштабном формате, но, безусловно, повышение интенсивности и, возможно, захват территорий", - добавил Романенко.

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Ситуация в зоне ООС на Донбассе:

  • За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим тишины, сообщили в штабе ООС.
  • По украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
  • "Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
  • Также, по данным штаба, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
  • "На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
  • Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в пресс-центре.
Игорь Романенко новости Украины новости Донбасса
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