Генерал предупредил о планах РФ по захвату новых территорий Украины

РФ готовит начало военных действий на Донбассе, не исключил Игорь Романенко.
Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко оценил заявления верхушки РФ о фактической готовности к новой холодной войне с Западом.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, Кремль усилил давление на Украину по трем направлениям.
Он напомнил о недавних враждебных заявлениях главы МИД РФ в отношении Евросоюза.
По мнению военного эксперта, не стоит забывать о повышении интенсивности боевых действий на Донбассев последнее время, что свидетельствует о давлении по трем направлениям.
"Первое - в отношении президента Украины, главнокомандующего. Второе - подорвать положение внутри государства. Третье - чисто военное, начало военных действий не в широкомасштабном формате, но, безусловно, повышение интенсивности и, возможно, захват территорий", - добавил Романенко.
Читайте также"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину
Ситуация в зоне ООС на Донбассе:
- За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим тишины, сообщили в штабе ООС.
- По украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
- "Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
- Также, по данным штаба, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
- "На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
- Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в пресс-центре.