Глава КСУ в 2018 году купил землю в аннексированном Крыму – Схемы

Тупицкий купил землю в Крыму в 2018 году, утверждают Схемы / УП

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

Еще до аннексии Крыма в 2014 году Тупицкий владел домом и землей в Кореизе, но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность, говорится в расследовании программы "Схемы" – проекта "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший". Согласно данным из официального документа, полученного "Схемами" из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации, будучи на тот момент заместителем главы КСУ, Тупицкий оформил договор купли земли площадью 126 м² у гражданина России Владимира Рисятова. Эта информация не была упомянута им ни в одной из деклараций.

Более того, договор купли-продажи был оформлен по законам РФ, при том, что для украинских чиновников законодательно установлены ограничения "на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории".

"Схемы" разыскали продавца участка Рисятова, который уверял журналистов, что Тупицкий – его сосед и никакой продажи не было, а вопрос был в неправильном размежевании участка. Чтобы решить вопрос, стороны якобы договорились оформить сделку купли-продажи – она состоялось по российскому законодательству.

Юристы, с которыми консультировались журналисты, объясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, по антикоррупционному законодательству это может трактоваться как незаконный подарок.

"Схемы" пишут, что рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $5 тыс до $15 тыс.

Журналисты проекта обратились к Тупицкому с просьбой предоставить комментарий в отношении этой ситуации. В пресс-службе Конституционного Суда заявили, что все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании Тупицкого, "содержатся в его ежегодной декларации".

Александр Тупицкий – что о нем известно:

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области.

В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей.

Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

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