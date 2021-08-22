Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

ВСУ призвали готовиться к силовому освобождению Крыма и Донбасса / Штаб ООС

Вооруженные силу Украины должны быть готовы к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В ходе IV международного волонтерского и ветеранского форума он подчеркнул, что угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не исчезла.

"ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны переоценивать формы и способы применения - даже в таких условиях, которые сегодня существуют с целью минимизации потерь, и самое главное - подготовку к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий", - сказал Залужный

Он подчеркнул, что война на востоке Украины продолжается и почти ежедневно есть убитые и раненые.

"У нас еще существует реальная угроза полномасштабного вторжения страны-агрессора и мы должны к ней готовиться", - отметил главнокомандующий ВСУ.

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По его словам, ВСУ должны получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.

Он также считает важным, "чтобы общество не забыло, что идет война, чтобы общество не отделило от себя ветеранов и волонтеров".

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Напомним, ранее в ВСУ оценили угрозу нападения РФ и назвали опасные направления.