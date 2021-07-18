В ВСУ оценили угрозу нападения РФ и назвали опасные направления

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Российская Федерация не пойдет в широкомасштабное наступление, потому что Украина сотрудничает с другими странами, заявил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов.

Как заявил он в ходе форума Эффективная промышленность для обороноспособности, Воздушные силы готовятся ко всем возможным действиям агрессора на востоке Украины, передает НВ.

"У нас есть не только авиация, но мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства. Есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдения", — заявил Дроздов.

Командующий добавил, что также надеется на сотрудничество с коллегами, которые помогают расширять кругозор и видеть, откуда еще можно ожидать угрозу.

"Ну а каким образом будет применяться [авиация]… Безусловно, если локальный конфликт — это рассматриваем чисто Донецкий регион, возможно, подключение Крымского региона. А если широкомасштабно — я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои амбициозные претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию. Я думаю, что все те намерения путинского государства захватить Украину и поставить нас на колени — это все пока намерения. Реализация невозможна, пока мы в сотрудничестве с другими странами", — сказал Дроздов.

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Напомним, 23 июня росСМИ сообщили, что возле берегов оккупированного РФ Крыма в Черном море сотрудники пограничной службы Федеральной службы безопасности якобы сделали "предупредительные" выстрелы в сторону британского эсминца Defender.

ФСБшники открывали огонь возле мыса Фиолент, поскольку эсминец "пересек границу РФ". Также с целью "предупреждения" по курсу Defender метнул бомбы военный самолет Су-24М.

Российская сторона утверждает, что после таких мер эсминец покинул границы "территориального моря" РФ.

Позже в МИД Украины и Минобороны Британии отреагировали на заявление России про обстрел британского эсминца Defender. Россияне, по-видимому, стреляли "невидимыми бомбами", так как британская сторона никаких атак не зафиксировала.