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Голубовская поведала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильна

27 января 2021, 22:18
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Бразильский штамм вируса способен уклоняться от иммунной системы человека.

Голубовская
Голубовская рассказала об опасном штамме коронавируса / УНИАН

В США, в штате Миннесота обнаружили уникальный высокозаразный бразильский штамм коронавируса Brazil P1, способный уклоняться от иммунной системы человека, из-за чего вакцина может не сработать. Об этом сообщила врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

По словам Голубовской, пока нет четких данных, что два последних штамма вызывают более тяжелые формы заболевания.

"...однако Р1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19", – сказала эксперт.

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По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), бразильский вариант коронавируса может являться причиной резкого увеличения числа случаев заболевания в бразильском городе Манаус и его окрестностях, крупнейшем городе в регионе Амазонки, уточнила Голубовская.

"Вчера почему-то обсуждали слова эксперта ВОЗ, который сказал, что вакцинация не предотвратит распространение вируса и имеет больше индивидуальное значение. Хотя я об этом давно уже говорила в своих интервью", – сказала она.

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