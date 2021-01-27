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Халатность врачей: в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

27 января 2021, 21:25
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В результате ошибки четыре человека не получили вакцину.

коронавирус, вакцина
В Литве по ошибке ввели пять доз вакцины / Фото Reuters

В Литве произошел резонансный случай из-за ошибки врачей - в Мариямпольской больнице женщине вместо одной дозы от коронавируса ввели сразу пять.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – заявил директор медучреждения Мантас Чесна, пишет Delfi.

Он уверил, что пациентка в целом чувствует себя хорошо, только жалуется на боль в месте укола. В результате ошибки четыре человека не получили вакцину.

Из-за инцидента началось служебное расследование.

Вакцинация в Украине - последние новости:

  • Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • По состоянию на утро вторника, 26 января, в Украине выявили еще 2 779 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 197 107 человек.
  • Согласно соцопросам, сделать прививку от коронавирусной инфекции готовы только 39% украинцев в том случае, если препарат появится в свободной продаже, около 56% не готовы прививаться при таком условии. Пройти процедуру даже на бесплатной основе не готовы 52% украинцев, в то время как 43% не откажутся от прививки.

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