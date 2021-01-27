Халатность врачей: в Литве пациентке ввели пятикратную дозу COVID-вакцины

В Литве по ошибке ввели пять доз вакцины / Фото Reuters

В Литве произошел резонансный случай из-за ошибки врачей - в Мариямпольской больнице женщине вместо одной дозы от коронавируса ввели сразу пять.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – заявил директор медучреждения Мантас Чесна, пишет Delfi.

Он уверил, что пациентка в целом чувствует себя хорошо, только жалуется на боль в месте укола. В результате ошибки четыре человека не получили вакцину.

Из-за инцидента началось служебное расследование.

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