"Государство-террорист": Зеленский назвал причину разрушения РФ городов Украины

Президент напомнил о системном уничтожении российской армией жилых кварталов украинских городов и постоянном ракетном терроре со стороны РФ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тактику российских оккупационных сил, которые уничтожают жилые кварталы украинских городов.
Как подчеркнул он во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария), захватчики убивают у украинцев чувство дома.
По его словам, за 4 месяца полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 2 тыс. 102 образовательных объекта - школы, университеты, детские сады.
"Когда российская армия применяет артиллерию против детсада или сбрасывает бомбы на школу, то разрушает не просто стены и здания", - отметил президент.
По мнению Зеленского, это сознательное уничтожение образовательного пространства, в котором происходит социализация детей, в котором люди учатся быть людьми.
"Россия своими ударами пытается сказать, что у нас вообще не будет этого пространства... Для чего России обстрелы больниц?... Это манифестация России, что она якобы способна уничтожить саму возможность цивилизации для украинцев, базовую гуманность, которая есть в каждой нормальной стране. Россия показывает, что даже лечить и рожать детей украинцы якобы не смогут", - сказал он.
Глава государства добавил, что 799 объектов медицинской инфраструктуры уничтожено российскими войсками с 24 февраля.
"Это все - сознательная тактика России, не просто обстрелы, а ставка именно в идеологическом противостоянии. Государство-террорист надеется, что такие разрушения станут доказательством якобы несостоятельности демократической системы и европейского выбора нашего народа дать людям не то, что нормальное, а вообще жизнь", - подчеркнул он.
Зеленский также напомнил о системном уничтожении российской армией жилых кварталов украинских городов и постоянном ракетном терроре со стороны РФ.
"Они направляют ракеты на дома, чтобы уничтожить все это пространство жизни украинцев, чтобы убить в людях ощущение дома", - подчеркнул президент.
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Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.
Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.
Глава государства назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.
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