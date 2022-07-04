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"Государство-террорист": Зеленский назвал причину разрушения РФ городов Украины

4 июля 2022, 15:58

Президент напомнил о системном уничтожении российской армией жилых кварталов украинских городов и постоянном ракетном терроре со стороны РФ

Зеленский
Владимир Зеленский / Скриншот Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал тактику российских оккупационных сил, которые уничтожают жилые кварталы украинских городов.

Как подчеркнул он во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано (Швейцария), захватчики убивают у украинцев чувство дома.

По его словам, за 4 месяца полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 2 тыс. 102 образовательных объекта - школы, университеты, детские сады.

"Когда российская армия применяет артиллерию против детсада или сбрасывает бомбы на школу, то разрушает не просто стены и здания", - отметил президент.

По мнению Зеленского, это сознательное уничтожение образовательного пространства, в котором происходит социализация детей, в котором люди учатся быть людьми.

"Россия своими ударами пытается сказать, что у нас вообще не будет этого пространства... Для чего России обстрелы больниц?... Это манифестация России, что она якобы способна уничтожить саму возможность цивилизации для украинцев, базовую гуманность, которая есть в каждой нормальной стране. Россия показывает, что даже лечить и рожать детей украинцы якобы не смогут", - сказал он.

Глава государства добавил, что 799 объектов медицинской инфраструктуры уничтожено российскими войсками с 24 февраля.

"Это все - сознательная тактика России, не просто обстрелы, а ставка именно в идеологическом противостоянии. Государство-террорист надеется, что такие разрушения станут доказательством якобы несостоятельности демократической системы и европейского выбора нашего народа дать людям не то, что нормальное, а вообще жизнь", - подчеркнул он.

Зеленский также напомнил о системном уничтожении российской армией жилых кварталов украинских городов и постоянном ракетном терроре со стороны РФ.

"Они направляют ракеты на дома, чтобы уничтожить все это пространство жизни украинцев, чтобы убить в людях ощущение дома", - подчеркнул президент.

Читайте также"Террор России": Зеленский жестко отреагировал на кровавый удар по Сергеевке

Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.

Глава государства назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

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