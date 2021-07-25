Грузовик смял в лепешку авто на Полтавщине: на месте погибли две молодые женщины и двое мужчин

Грузовик раздавил легковушку на Полтавщине: на месте погибли две молодые женщины и двое мужчин / ГСЧС в Полтавской области

Устрашающее смертельное ДТП произошло на Полтавщине – там дорогу не поделили грузовик и легковушка. В результате столкновения на месте аварии погибли четыре жителя села Деймановка Лубенского района.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, авария произошла в воскресенье, 25 июля, около 05:00 вблизи с. Приходьки Пирятинского района. Там на автодороге Р 60 "Кролевец – Пирятин" столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

В результате столкновения погибли четыре человека.

Для высвобождения тел погибших работали 8 спасателей и 2 единицы техники.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на спасателей, погибшие - это водитель и трое пассажиров легковушки.

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Отмечается, что об аварии правоохранителям сообщили очевидцы около 4 часов. Столкновение произошло возле села Вишневое на трассе Пирятин - Сумы. Столкнулись грузовое авто, которым управлял 65-летний житель Житомирщины, и легковушка. За рулем последнего был 40-летний местный. Он и еще трое пассажиров автомобиля погибли на месте. Это две женщины в возрасте 30 лет и 25-летний мужчина. Все - жители села Деймановка Лубенского района.

Также известно, что грузовик принадлежит житомирской строительно-транспортной компании "Элитстрой-1".

Правоохранители начали уголовное производство по части 3 статье "Нарушение правил дорожного движения". Санкция - лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять на срок до трех лет.

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