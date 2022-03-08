Из-за российской войны около 800 тыс. украинцев остались без света и 238,2 тысячи без газа

Оккупанты разбомбили электросети / news.sevas.com

На вечер понедельника, 7 марта, по всей территории Украины обесточены более 1,1 тысячи населенных пунктов и 8 тысяч трансформаторных подстанций. Соответствующие данные приводит Минэнерго.

"Из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций. В общей сложности более 742 тысяч потребителей", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе. Там без света остаются более 233 тысяч абонентов. Кроме того, полностью отключен от электроснабжения Мариуполь.

За прошедшие сутки специалистам удалось возобновить подачу электричество порядка 71 тысяче потребителей, но из-за активных боевых действий возникают новые повреждения электросетей и обесточивание.

Также без газоснабжения остаются около 238,2 тысячи абонентов, несмотря на то что восстановлено газоснабжение 7529 потребителям.

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь. В городе нет ни одного уцелевшего района.

Читайте также: