Как адаптироваться к жизни во время войны: простые советы психолога

Как адаптироваться к войне: советы психолога / ua.depositphotos.com, Скриншот

Война изменила жизнь всех украинцев. Люди теряют не только дома, родных и вещи, но и спокойствие, возможность планировать. Именно о последнем нельзя забывать и стараться строить планы даже во время войны, ведь это одна из основ жизни психически здорового человека. Об этом заявила психолог Анна Кушнерук в эфире "Сніданок з 1+1".

Человек, который занимается планированием своей жизни, скорее всего верит в победу Украины и задумывается над ее восстановлением.

Психолог напоминает, что не все планы должны осуществиться и вполне нормально чувствовать злость или раздраженность из-за этого.

"Получить подтверждение своего планирования, к сожалению, не удается. И поэтому человек должен научиться, планируя сегодня, во время войны, что планы – это не что-то, что мне гарантировали. Планы – это моя энергия направлена на то, чтобы приближаться разными путями к тому, что я считаю нужным", – сказала Анна Кушнерук.

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Психолог добавила, что даже во время войны не нужно пытаться сдерживать собственные эмоции. Если хочется погрустить, побыть слабым или расплакаться - необходимо так и сделать.

"Совершенно нормально называть вещи своими именами и не думать, что я все время должна быть как заряженная батарейка, как какой эйфорический зайчик. Это нормально, когда это отчаяние и эмоциональное состояние постоянно меняется", – объясняет психолог.

Кушнерук считает, что скучать можно и по материальным вещам или привычным ежедневным ритуалам. Однако необходимо продолжать делать что-то для себя, не забывать об общении с близкими и родными. Можно даже взять отпуск и просто отдохнуть.

Психолог советует прекратить сравнивать себя с другими и равнять свое горе к чужому, чтобы определить у кого его больше. Также нельзя упрекать тех, кто испытывает радость или счастье.

Ранее психоаналитик Анна Кушнерук в эфире "Сніданку з 1 + 1" рассказала, что есть несколько важных акцентов психологической помощи в условиях войны.

"Взрослый человек должен признать, что иногда у него бывают минусы, когда чувствуется абсолютное отчаяние", - сказала она.

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