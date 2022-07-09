Как адаптироваться к жизни во время войны: простые советы психолога

Во время войны не нужно забывать о составлении планов, заботе о себе и общении с родными.
Война изменила жизнь всех украинцев. Люди теряют не только дома, родных и вещи, но и спокойствие, возможность планировать. Именно о последнем нельзя забывать и стараться строить планы даже во время войны, ведь это одна из основ жизни психически здорового человека. Об этом заявила психолог Анна Кушнерук в эфире "Сніданок з 1+1".
Человек, который занимается планированием своей жизни, скорее всего верит в победу Украины и задумывается над ее восстановлением.
Психолог напоминает, что не все планы должны осуществиться и вполне нормально чувствовать злость или раздраженность из-за этого.
"Получить подтверждение своего планирования, к сожалению, не удается. И поэтому человек должен научиться, планируя сегодня, во время войны, что планы – это не что-то, что мне гарантировали. Планы – это моя энергия направлена на то, чтобы приближаться разными путями к тому, что я считаю нужным", – сказала Анна Кушнерук.
Читайте также"Это самое страшное": детский психолог рассказала, как помочь ребенку пережить войну
Психолог добавила, что даже во время войны не нужно пытаться сдерживать собственные эмоции. Если хочется погрустить, побыть слабым или расплакаться - необходимо так и сделать.
"Совершенно нормально называть вещи своими именами и не думать, что я все время должна быть как заряженная батарейка, как какой эйфорический зайчик. Это нормально, когда это отчаяние и эмоциональное состояние постоянно меняется", – объясняет психолог.
Кушнерук считает, что скучать можно и по материальным вещам или привычным ежедневным ритуалам. Однако необходимо продолжать делать что-то для себя, не забывать об общении с близкими и родными. Можно даже взять отпуск и просто отдохнуть.
Психолог советует прекратить сравнивать себя с другими и равнять свое горе к чужому, чтобы определить у кого его больше. Также нельзя упрекать тех, кто испытывает радость или счастье.
Ранее психоаналитик Анна Кушнерук в эфире "Сніданку з 1 + 1" рассказала, что есть несколько важных акцентов психологической помощи в условиях войны.
"Взрослый человек должен признать, что иногда у него бывают минусы, когда чувствуется абсолютное отчаяние", - сказала она.
Другие новости:
- Кого и почему боится Путин: психолог рассказал о страхах диктатора
- Тяжелое детство: психолог объяснила, почему Басков, Тарзан и Газманов поддержали войну в Украине
- "Димон" больше не может сдерживать своих демонов: психолог нашла у Медведева черты маньяка