Смягчение карантина в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление

Шмыгаль рассказал о карантин в Укарине / kmu.gov.ua

Карантин в Украине могут смягчить, и ряд регионов вернется к адаптивному карантину, где низкая заболеваемость коронавирусом.

"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - заявил во время традиционного селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных.

Премьер отметил, что на фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов.

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