Смягчение карантина в Украине: Шмыгаль сделал важное заявление

Правительство рассматривает возможность перехода к адаптивному карантину.
Карантин в Украине могут смягчить, и ряд регионов вернется к адаптивному карантину, где низкая заболеваемость коронавирусом.
"Анализ показывает, что есть регионы, в которых возможно большее ослабление карантинных мероприятий - до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне. Правительство планирует более детально изучить этот вопрос и принять соответствующее решение", - заявил во время традиционного селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, впервые за долгое время число активных больных коронавирусом в Украине опустилось ниже 200 тысяч. В то же время, несмотря на уменьшение показателей новых случаев и летальности, за прошедшую неделю выросло количество госпитализированных.
Премьер отметил, что на фоне снижения всех показателей подтверждается факт, что люди меньше обращаются к врачам и меньше делают ПЦР-тестов.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
- Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
- Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.