Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие

Школы в Украине могут снова закрыть / УНИАН

После локдауна украинские школьники вернулись за парты. Но учеников могут снова вернуть на дистанционное обучение.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать.

"Понимаю, что все несколько расслабились и обрадовались восстановлению обучения, но призываю не пренебрегать соблюдением санитарных норм. Напомните детям о важности частого мытья рук, ношении маски в общественных местах и соблюдении физического дистанцирования за пределами класса", - написал Ляшко в Facebook.

Главный санитарный врач напомнил, что учебное заведение может быть закрыто для посещения, если:

на самоизоляции находится более 50% учащихся или персонала;

если будет много больных сезонными простудами или гриппом.

"Мы должны помнить, что начало февраля — это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", — отметил Ляшко.

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