Школы снова закроют на карантин: в Минздраве назвали условие

Ляшко рассказал, при каких условиях снова могут закрыть школы.
После локдауна украинские школьники вернулись за парты. Но учеников могут снова вернуть на дистанционное обучение.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в случае превышения показателей по гриппу, ОРВИ или коронавирусу - учебное заведение будут закрывать.
"Понимаю, что все несколько расслабились и обрадовались восстановлению обучения, но призываю не пренебрегать соблюдением санитарных норм. Напомните детям о важности частого мытья рук, ношении маски в общественных местах и соблюдении физического дистанцирования за пределами класса", - написал Ляшко в Facebook.
Главный санитарный врач напомнил, что учебное заведение может быть закрыто для посещения, если:
- на самоизоляции находится более 50% учащихся или персонала;
- если будет много больных сезонными простудами или гриппом.
"Мы должны помнить, что начало февраля — это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных 100 000 населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", — отметил Ляшко.
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Возобновление учебного процесса в школах - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее глава МОН Сергей Шкарлет заявил о том, что после завершения жесткого карантина ученики 9 и 11 классов в случае благоприятной эпидемиологической ситуации смогут вернуться к полноценному обучению в школах.
- Возвращение учеников 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждой отдельной области.
- В случае, если в регионе будут повышены показатели, ученики будут учиться по смешанной форме обучения.
- Адаптивный карантин в украинских школах будет действовать до 28 февраля 2021 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.