Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантина

Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила.
С 7 декабря Киев и восемь областей перешли в "желтую" зону карантина.
Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.
"Желтую" зону карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС перешли:
- Киев;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Ивано-Франковская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская;
- Ровенская;
- Херсонская области.
Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила. Они будут касаться преимущественно невакцинированных граждан.
В "желтой" зоне карантина запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
В "красной" зоне карантина продолжают оставаться:
- Запорожская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Житомирская,
- Киевская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая области.
Невакцинирован - отстранен от работы
Напомним, в Украине с 9 декабря этого года вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны обязательно привиться против коронавирусной инфекции.
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Согласно документу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозной вакцины:
- Comirnaty/Pfizer,
- AstraZeneca/Covishield,
- Spikevax/Moderna,
- CoronoVac.
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