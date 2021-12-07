Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантина

Карантин в Украине / УНИАН

С 7 декабря Киев и восемь областей перешли в "желтую" зону карантина.

Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

"Желтую" зону карантина по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС перешли:

Киев;

Донецкая;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ровенская;

Херсонская области.

Отныне в регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, будут действовать новые правила. Они будут касаться преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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В "красной" зоне карантина продолжают оставаться:

Запорожская,

Сумская,

Николаевская,

Житомирская,

Киевская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая области.

Невакцинирован - отстранен от работы

Напомним, в Украине с 9 декабря этого года вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны обязательно привиться против коронавирусной инфекции.

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Согласно документу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Полная вакцинация может состоять из одной дозы однодозной вакцины Janssen и двух доз двухдозной вакцины:

Comirnaty/Pfizer,

AstraZeneca/Covishield,

Spikevax/Moderna,

CoronoVac.

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