Кива рассказал, как его деда "расстреляли" жители Львова, но он "выжил"

Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционно платформы – За жизнь Илья Кива рассказал о славном боевом прошлом своего деда Филиппа Кивы.

Как сообщил нардеп в Facebook, деда во время Второй мировой якобы "расстреляли" жители Львова.

В то же время Кива утверждает, что его дед "выжил" после расстрела и "память об этом осталась".

"Мой дед Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович, пройдя всю войну, в 45 году был так же отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители, дед выжил, но память об этом осталась", — написал Кива.

Отметим, что странное сообщение Кивы появилось в комментариях под его постом о с обвинениями в адрес жителей Львова в том, что они якобы участвовали в "массовом убийстве беззащитных детей и женщин".

Читайте также"Пи***ас и гомосексуалист": нардеп Кива в Раде жестко обматерил журналистаНапомним, ранее Кива выступил с крайне эмоциональным и матерным комментарием по поводу того, что его бывшая секретарша Карина Дячун имеет судимость.

"Ну, и что? Да, бл*дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или никто в жизни не совершал ошибок? [...] У меня как у руководителя не было к ней нареканий. Поэтому мной было ей предложено принять участие в выборах и стать депутатом районного совета. И я счастлив, что у девчонки все получается. Вот и все", — заявил Кива.

Нардеп также отдельно и в крайне жесткой форме ответил всем своим интернет-критикам.

"А все вот эти кричащие, *банные грязные рты — да, за своими жизнями смотрите", — подытожил Кива.