УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши

9 февраля 2021, 21:19
Прослушать новость
Остановить

Илья Кива прокомментировал скандал в Сети - вызванный тем, что его бывшая секретарша стала депутатом, имея в своей биографии факт судимости.

Кива
Илья Кива / УНИАН

Скандально известный украинский политик и нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива выступил с крайне эмоциональным и матерным комментарием по поводу того, что его бывшая секретарша Карина Дячун имеет судимость. Кива записал и выложил соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook. Однако затем он довольно быстро его удалил (копия доступна на портале YouTube).

"Ну, и что? Да, бл*дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или никто в жизни не совершал ошибок? [...] У меня как у руководителя не было к ней нареканий. Поэтому мной было ей предложено принять участие в выборах и стать депутатом районного совета. И я счастлив, что у девчонки все получается. Вот и все", — заявил Кива.

Нардеп также отдельно и в крайне жесткой форме ответил всем своим интернет-критикам.

"А все вот эти кричащие, *банные грязные рты — да, за своими жизнями смотрите", — подытожил Кива.

Читайте такжеКива разозлился и пригрозил Зеленскому импичментом

Напомним, ранее сообщалось:

  • В СМИ появилась информация о том, что бывшая секретарша нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Карина Дячун имеет уголовное прошлое.
  • В 2019 году она была признана судом виновной в краже из магазина смартфона iPhone 6 Plus. Суд назначил ей наказание в размере 850 гривен.
  • Во время местных выборов в 2020 году Дячун баллотировалась в советы разного уровня от Оппозиционной платформы - За жизнь. В январе 2021 ее выбрали заместителем председателя Полтавского райсовета.

Илья Кива новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Нападение России на Мариуполь и Херсон: Саакашвили сделал опасный прогноз для УкраиныНападение России на Мариуполь и Херсон: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины Был бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова ЗеленскогоБыл бы президентом – Крым остался бы в Украине: уволенный из СНБО Кривонос объяснил слова Зеленского У Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на ДонбассеУ Кравчука раскрыли провал планов России по капитуляции Зеленского на Донбассе СМИ узнали о планах по отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьераСМИ узнали о планах по отставке Шмыгаля и назвали кандидатов на пост премьера "Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине"Если остановимся, то проиграем": у Зеленского раскрыли планы Путина по Украине
Следующий материал

Последние новости

22:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
22:08
Синоптик спрогнозировала Украине "весну" в феврале Видео
21:55
Посол Украины в Грузии высказался о резких словах Саакашвили
21:37
Боррель выступил с резким заявлением в адрес России и анонсировал новые санкции Видео
21:19
Комаровский назвал опасные лекарства от кашля для детей
Реклама
21:19
"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши Видео
20:45
Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam Видео
20:36
Эксперт предупредил украинцев о новом росте цен на продукты Видео
20:27
Скандальный глава КСУ сдал свои полномочия и лишился госдачи Видео
20:10
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
19:57
Евровидение 2021: Украина не попадает в 20-ку лучших
19:57
Врач рассказал, сколько лет прибавляет 15 минут тренировки в день Видео
19:54
В НАТО обнадежили заявлением о членстве Украины в Альянсе Видео
19:40
Столтенберг резко обратился к России из-за Украины Видео
19:32
СМИ узнали главную причину закрытия NewsOne, ZIK и 112 Украина Видео
19:28
Гибель Коби Брайанта: выяснилось, почему разбился легендарный баскетболист
19:23
Масло корицы связали с увеличением и супер бьюти-трендом Видео
19:22
Телеведущая попала в болото с лягушками, чтобы выиграть соревнование
19:05
В маршрутках Киева и пригорода снова подорожал проезд Видео
19:03
"Не выливайте тазики": еще один город Крыма переходит на подачу воды по графику Видео
Реклама
19:02
Как не нарваться на хакеров: специалисты дали советы
18:51
В Брюсселе рассказали, почему отношения Европы и РФ зашли в тупик
18:45
Стала известна дата проведения и формат главного игрового события года E3 2021 Видео
18:28
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
18:26
В НСЖУ резко отреагировали на закрытие трех телеканалов Видео
18:19
Россияне напланировали десятки мероприятий по снабжению оккупированного Крыма водой Видео
18:17
"Ааа, они размножаются": Сеть развеселила встреча Шмыгаля с "близнецом" в Брюсселе Видео
17:49
Epic Games анонсировала показ новых игр и распродажу в EGS – на ней будет Cyberpunk 2077
17:39
"Сковало спину и ноги": Чапкис попал в реанимацию с осложнением пневмании
17:36
Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки Видео
17:24
Жизнь возле уличных фонарей может привести к неизлечимому заболеванию Видео
17:12
Морковь и артишоки признали "борцами" с опасным состоянием Видео
16:51
"А это точно извинение?": на шоу Маска попросили прощения у Тины Кароль Видео
16:50
Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов Фото Видео
16:47
В Украине ослабили карантинные ограничения: что разрешено Видео
16:30
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
16:24
Названы 5 состояний, которые влияют на усвоение витамина D Видео
16:20
Когда в Украине вернут адаптивный карантин: Ляшко назвал сроки
16:20
Как правильно варить рис - простой рецепт Видео
16:18
Притула официально покинул руководство партии Голос
Реклама
16:06
Путешествие и фото топлес: Соня Плакидюк со вкусом отметила день рождения
15:56
В Одессе ряд улиц превратились в полноводные реки Видео
15:48
Поставку китайской вакцины от коронавируса в Украину просят перенести - Reuters Видео
15:45
Google научит любой смартфон измерять пульс и частоту дыхания
15:36
Пленительный персиковый маникюр покоряет модный Олимп: фото Фото Видео
15:29
Зачем удалять зубы мудрости и когда их можно оставить: врач дал ответ Видео
15:19
Большинство украинцев недовольны содержимым своих кошельков и холодильников - опрос Видео
15:02
Муж Соломии Витвицкой впервые рассказал о разводе со звездной ведущей Видео
14:55
В ВОЗ разнесли прежнюю версию происхождения коронавируса из Уханя
14:46
Создателей Cyberpunk 2077 взломали – хакеры угрожают "уничтожить компанию" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять