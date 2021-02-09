"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши

Илья Кива / УНИАН

Скандально известный украинский политик и нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива выступил с крайне эмоциональным и матерным комментарием по поводу того, что его бывшая секретарша Карина Дячун имеет судимость. Кива записал и выложил соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook. Однако затем он довольно быстро его удалил (копия доступна на портале YouTube).

"Ну, и что? Да, бл*дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или никто в жизни не совершал ошибок? [...] У меня как у руководителя не было к ней нареканий. Поэтому мной было ей предложено принять участие в выборах и стать депутатом районного совета. И я счастлив, что у девчонки все получается. Вот и все", — заявил Кива.

Нардеп также отдельно и в крайне жесткой форме ответил всем своим интернет-критикам.

"А все вот эти кричащие, *банные грязные рты — да, за своими жизнями смотрите", — подытожил Кива.

Читайте такжеКива разозлился и пригрозил Зеленскому импичментом

Напомним, ранее сообщалось: