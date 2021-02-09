"*банн*е грязные рты": Кива набросился на тех, кто критиковал его за судимость секретарши

Илья Кива прокомментировал скандал в Сети - вызванный тем, что его бывшая секретарша стала депутатом, имея в своей биографии факт судимости.
Скандально известный украинский политик и нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива выступил с крайне эмоциональным и матерным комментарием по поводу того, что его бывшая секретарша Карина Дячун имеет судимость. Кива записал и выложил соответствующее видео на своей странице в социальной сети Facebook. Однако затем он довольно быстро его удалил (копия доступна на портале YouTube).
"Ну, и что? Да, бл*дь, недавно президент Украины имел две судимости! Генеральный прокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или никто в жизни не совершал ошибок? [...] У меня как у руководителя не было к ней нареканий. Поэтому мной было ей предложено принять участие в выборах и стать депутатом районного совета. И я счастлив, что у девчонки все получается. Вот и все", — заявил Кива.
Нардеп также отдельно и в крайне жесткой форме ответил всем своим интернет-критикам.
"А все вот эти кричащие, *банные грязные рты — да, за своими жизнями смотрите", — подытожил Кива.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В СМИ появилась информация о том, что бывшая секретарша нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Карина Дячун имеет уголовное прошлое.
- В 2019 году она была признана судом виновной в краже из магазина смартфона iPhone 6 Plus. Суд назначил ей наказание в размере 850 гривен.
- Во время местных выборов в 2020 году Дячун баллотировалась в советы разного уровня от Оппозиционной платформы - За жизнь. В январе 2021 ее выбрали заместителем председателя Полтавского райсовета.