Кличко заявил, что Киев готовится к строгому локдауну

Кличко заявил, что Киев готовится к строгому локдану / УНИАН

Киев готовится к строгому локдауну, заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, вакцинация от коронавируса — сегодня главное условие для предотвращения жестких карантинных ограничений

По словам мэра, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок. Более половины из них — двумя дозами. Кличко напомнил, что сейчас столица еще находится в зеленой зоне.

"И мы используем это время, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии. Активно осуществляем вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций — тоже. У нас подготовлены койкоместа, больницы обеспечены всем необходимым, врачи имеют опыт лечения коронавируса", — отметил Кличко.

Столичный градоначальник уточнил, что к третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

"Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще — более 5,5 тысячи дополнительных коек в больницах второй очереди", — сообщил мэр Киева.

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Кличко выразил надежду, что Киеву не придется вводить строгий локдаун.

"Я надеюсь, до строгого локдауна не дойдет. И необходимости полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к разным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна — вакцинация", — подытожил мэр столицы.

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