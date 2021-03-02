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Климатолог рассказала о серьезных последствиях изменения климата в Украине

2 марта 2021, 00:54
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Эксперт предупредили о проблемах с водой из-за изменения климата.

Климат
Как изменился климат в Украине / pixabay

Климат в Украине меняется немного быстрее, чем в других странах мира. Как говорит эксперт по вопросам изменения климата Светлана Гринчук, юг и восток Украины очень сильно страдают от нехватки воды.

Она пояснила, что вопрос изменения климата сейчас является слишком актуальным в мире.

Учеными доказано, что происходит изменение климата, потепление, повышение температуры. Это влечет за собой изменение погодных условий, подходов к тому, как люди должны жить.

На международном уровне активно работают над этим уже лет 30.

"Климат в Украине меняется немного быстрее, чем в других странах мира. Мы видим, что у нас юг и восток Украины очень сильно страдают от нехватки воды… На востоке уже сейчас пропадает вода, очень жалуются аграрии, люди, что у них пропадает вода в колодцах. У нас страдают степи, климатические зоны меняются по территории Украины", - рассказала Гринчук, передает Апостроф TV.

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Изменения климата – о чем ранее сообщал Главред:

климат Украина
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