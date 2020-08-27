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На Днепропетровщине на День Независимости никто не пришел на драму Схидняк: фото

27 августа 2020, 14:17

По словам владельца кинотеатров, украинское кино не пользуется спросом у зрителей.

Кино
Пустой зал кинотеатра / Facebook А.Гончарова

В понедельник, 24 августа 2020 года, в День Независимости Украины в двух городах Днепропетровской области (Покров и Никополь) на сеансы новой украинской военной драмы "Схидняк" не пришел ни один зритель.

Об этом на своей странице в Facebook написал владелец кинотеатров Антон Гончаров.

"Уважаемые ценители украинского кино - это к вам. На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе. На фото время сразу после 16:30 - именно в это время должен быть сеанс фильма "Схидняк". 24 августа, День независимости, выходной. Поэтому, когда в следующий раз будете спрашивать о наших, украинских фильмах - смотрите эти фото. Когда будете называть меня "сепаром" за не показ, как вам кажется, киношедевра - смотрите эти фото", ‒ говорится в тексте.

В комментариях он отдельно написал, что практически все фильмы украинского производства не пользуются успехом у зрителей.

"Такая ситуация практически со всеми украинскими фильмами. Этот не исключение. Накипело. Гіркі Жнива", "Червоний", "Позивний Бандерас", "Чорний Ворон", "Таємний щоденник Симона Петлюри". Это начало списка наших фильмов с сильной рекламой по центральным каналам ТВ, радио, наружной рекламой. Итог один - или пустые залы, или по несколько человек. Кстати, у "Схидняка" была хорошая поддержка", - написал он.

К слову, режиссером Схидняка выступил Анатолий Иванюк, а главную роль сыграл известный актер Богдан Бенюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый фильм Носорог режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова получит государственную поддержку в размере 25 млн гривен.

новости Украины кино Богдан Бенюк
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