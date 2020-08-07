Фильм Мулан в Украине получил новую дату выхода

Мулан - дата выхода в Украине / Disney

Фильм Мулан 2020 выйдет в Украине не одновременно с другими странами. Disney оценивает риски в связи с коронавирусом в отдельных странах, и определяет даты выхода своих фильмов в связи с показателями.

В Украине Мулан выйдет в кино только 10 сентября, сообщили Главреду представители Disney.

Сюжет фильма немного отличается от мультфильма. В нем дело будет обстоять так. Когда император Китая издал указ о том, что один человек из каждой семьи должно служить в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков, Читайте такжеМулан 2020: Дата выхода, актеры и трейлерФа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину, Па Жу, и проходит сложный путь для того, чтобы укрепить внутреннюю силу и найти истинное предназначение. Этот путь превратит ее в настоящего воина и принесет уважение благодарных соотечественников ... и гордого отца.

Лента Мулан, снятая режиссером Ники Каро, имеет звездный интернациональный каст. Фильм основан на поэме "Баллада Мулан".

Ранее появилась информация о том, что Мулан выйдет на Disney + и в кинотеатрах 4 сентября.