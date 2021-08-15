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"Коммуникабельный и ничего не боится": стали известны приметы потерявшегося мальчика на Говерле

15 августа 2021, 19:06

Подробности исчезновения рассказала мать ребенка.

Алексей Стефанцев потерялся на Говерле / Скриншот

Родители 6-летнего мальчика, который потерялся на Говерле, рассказали, что ребенок был вместе с бабушкой, а исчез внезапно из-за большого количества людей, пишет "Общественное".

По словам родителей, они впервые приехали в горы.

"Моя сестра вместе с мужем, с моей мамой, моими двумя детьми и ее сыном шли на Говерлу. Конечно, было очень много людей. Одни поднимались, другие - спускались. Потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу. мама звала Алексея, время от времени он возвращался, а потом бежал вперед, хотел догнать старшего брата. а уже какой-то момент она его не увидела", — рассказала мать мальчика Марьяна Стефанцив.

Бабушка сразу начала звать ребенка и спрашивать у туристов, не видели ли они мальчика. Некоторые сказали, что похожий ребенок спускался с горы. Сначала родственники искали мальчика самостоятельно, затем вызвали спасателей.

Между тем, мать пропавшего Алексея добавляет, что ее сын коммуникабельный и предполагает, что его кто-то мог найти и забрать к себе.

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"Особенность моего ребенка - когда он обидится, то его дозовешься, он будет молчать и не откликнется. И может он обиделся на кого, поэтому так. Но я уже не знаю, что думать", - отметила мать пропавшего.

Всего к поисковым работам привлечено 196 человек, 20 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер.

Мальчика ищут вторые сутки.

Приметы Алексея Стефанцева: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной расцветки, голубую кепку с красным козырьком. Правоохранители просят сообщать любую информацию на линию "102" или информировать отдел ювенальной превенции УПД ГУНП в Ивано-Франковской области по телефонам: (0342) 79-03-23, 0979765101.

Говерла
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