"Консерва" свежая: на Сумщине продают воздух

Активисты решили собрать деньги на развитие музейной комнаты.
Жители села Верхняя Сыроватка в Сумской области придумали оригинальный заработок. Они начали продавать необычные сувениры - воздух родины. В консервных банках закатан воздух села.
Об этом написал местный активист Роман Голубь в Facebook.
Стоимость одной банки с воздухом 40 грн. А срок годности "консервы" – до 2222.
"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома", - написал активист.
Таким образом местные жители решили развивать туризм. Все вырученные средства пойдут на развитие музейной комнаты Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка.
Напомним, ранее на Черкащине продали памятник Ленину. Статуя вождю мирового пролетариата ушла с молотка за 311 тысяч гривен. Ее купила жительница Луганщины. Деньги ушли на развите Звенигородки.
Автор: Ульяна Виноградова