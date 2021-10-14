"Консерва" свежая: на Сумщине продают воздух

Деньги от продаж уйдут на развитие музея / Facebook

Жители села Верхняя Сыроватка в Сумской области придумали оригинальный заработок. Они начали продавать необычные сувениры - воздух родины. В консервных банках закатан воздух села.

Об этом написал местный активист Роман Голубь в Facebook.

Стоимость одной банки с воздухом 40 грн. А срок годности "консервы" – до 2222.

"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома", - написал активист.

Таким образом местные жители решили развивать туризм. Все вырученные средства пойдут на развитие музейной комнаты Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка.

Напомним, ранее на Черкащине продали памятник Ленину. Статуя вождю мирового пролетариата ушла с молотка за 311 тысяч гривен. Ее купила жительница Луганщины. Деньги ушли на развите Звенигородки.