Контрудар ВСУ: у Кравчука раскрыли неожиданный сценарий освобождения Донбасса

Президент России Владимир Путин не оставит попыток заставить Украину подчиниться и попасть под влияние РФ, заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Я думаю, что, в конце концов, у него не останется другого инструмента, как, действительно, какая-то военная операция", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

В то же время он подчеркнул, что не уверен в том, что такая попытка будет исключительно на Донбассе, при это считает, что такой сценарий неизбежен.

"Но я уверен в том, что это не будет длительная военная операция. Я не думаю, что она благоприятно завершится для России. Сегодня уже, я думаю, время потеряно для того, чтобы нас "поставить на колени" именно военным путем", - говорит участник переговоров в ТКГ.

Он также оценил вероятность освобождения Украиной захваченного Россией Донбасса военным путем.

Реклама

"В военном плане, я думаю, мы можем освободить Донбасс. Но надо просчитывать политические последствия этого, дипломатические", - добавил Гармаш.

Читайте такжеРэмбо на Донбассе: боец ВСУ в одиночку уничтожил пятерых наемников, нарушавших перемирие

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Украина пойдет в наступление на Донбассе в случае нападения России.

Он подчеркнул, что должны сложиться экстраординарные условия, чтобы ВСУ пошли в наступление.

Советник главы ОП убежден в том, что наступление на Донбассе чревато потерями среди мирного населения, которое, преимущественно, составляют украинские граждане.