Красная зона в Украине может сократиться: шесть регионов ждут ослабления карантина

Шесть регионов готовы выйти из красной зоны, однако государство не спешит с решением - ученый / УНИАН

В Украине есть шесть регионов, которые по своим показателям могут быть выведены из красной зоны карантина. Однако государство не принимает решение о смягчении карантинных мер. Вероятно, ситуация связана с обновлением правил адаптивного карантина. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В ходе онлайн-брифинга он сказал о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах страны сейчас стабилизируется. Обстановка в ряде областей, кроме Закарпатской, улучшается. При этом есть шесть регионов, которые могут покинуть красную зону карантинных ограничений.Читайте такжеНет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантин

"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из "красного" уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", - отметил ученый.

Также он добавил, что сроки принятия решения об ослаблении карантина в этих областях будут зависеть от того, когда соберется заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, это должно уже произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из "красного" уровня", - подчеркнул Юрий Ганиченко.

Реклама

Коронавирус в Украине

Согласно данным на вторник, 30 ноября, в Украине за минувшие 24 часа установлено 10 554 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 1 749 людей. Погиб 561 человек. Выздоровели 25 318 человек.

По информации Минздрава на 30 ноября, в красной зоне карантина в Украине по-прежнему 19 областей, среди которых Киев и Киевская область. В оранжевой зоне два региона – Полтавская и Закарпатская области. В списке "желтых" регионов Харьковская, Черновицкая, Тернопольская и Кировоградская области.

Новые правила карантина в Украине вступают в силу уже с 6 декабря. В желтой зоне нельзя будет посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, кинотеатры и спортивные залы без хотя бы одной прививки от коронавируса или негативного теста на COVID-19.