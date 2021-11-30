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В Украине ужесточают карантин: с 6 декабря вступают новые запреты

30 ноября 2021, 10:29
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Наибольшее число изменений в правилах карантина касается "желтого уровня".

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Нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне / pixabay

С понедельника, 6 декабря, в Украине вступают в силу обновленные правила адаптивного карантина из-за эпидемии коронавируса.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга, нововведения затронут правила карантина в "желтой" зоне.

По его словам, люди должны будут предъявлять документы о вакцинации или о негативном тесте на коронавирус при посещении бизнес-центров.

Глава Минздрава пояснил, что наибольшее число изменений в правилах карантина касается правил для "желтого уровня" эпидемической опасности.

Что запрещается людям без справки о прививке или без отрицательного теста или сертификата о выздоровлении:

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  • участие в проведении всех массовых мероприятий (культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других);
  • посещение кинотеатров и других учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
  • посещение пунктов общественного питания (баров, ресторанов, кафе и других заведений).

"Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, поскольку коронавирус не отступает. Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19, и мы должны принимать меры по сохранению жизни граждан, которые до сих пор не вакцинировались", - сказал он на брифинге во вторник.

Что разрешено посещать без вакцинации или без теста:

  • банки;
  • автозаправочные станции;
  • ветеринарные магазины;
  • аптеки;
  • продовольственные магазины.

Вместе с тем Ляшко отметил, что обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра".

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 30 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 554 жителей страны. В том числе заболели 846 детей и 197 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 749 человек; летальных случаев - 561; выздоровели 25 318 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве, Полтавской, Донецкой, Киевской и Черкасской областях.

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Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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