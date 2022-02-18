Кровавое ДТП в Харькове: родителям подростка сообщили о подозрении

Родителям 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, который в октябре 2021 года устроил смертельное ДТП на проспекте Гагарина в Харькове, предъявили подозрение. Их обвиняют в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, информирует Харьковская областная прокуратура.

Следствие установило, что с ноября 2019-го по октябрь 2021 года 16-летний подросток совершил несколько административных и уголовных правонарушений. Однако его родители не отреагировали должным образом на судебные решения. Так, его мать систематически выезжала за границу. В результате несовершеннолетний оставался без присмотра.

По факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком родителям подростка сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП в Харькове

Напомним, 27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора.

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В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый 16-летний Николай Харьковский находится в СИЗО.

В меню регулярно есть мясо, и это не всегда свинина и курица, а нередко и говяжья вырезка. Также повара готовят для заключенных супы, картофельные пюре, гречневую кашу и устраивают настоящие рыбные дни.

К тому же подростки посещают парикмахерскую, в камерах обустроен душ, на территории работает парикмахер. Стирать личные вещи заключенные могут в стиральных машинах.

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