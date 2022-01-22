"Крым потерян для Украины": немецкий вице-адмирал оправдался за скандальные слова

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Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что его скандальные заявления о Крыме и Украине являются личным мнением.

Как подчеркнул он в Twitter, его слова не являются официальной позицией государства.

"Мои заявления о политике безопасности в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Германии", - написал Шенбах.

Он добавил, что "неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка".

Скандал с заявлением Шенбаха

Напомним, ранее в Украине возмутились из-за слов Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией".

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Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", — сказал глава ВМС Германии.

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