МИД требует от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС по Крыму

В МИД Украины разъярены заявлением главы ВМС Германии по Крыму / pixabay.com

В субботу, 22 января, глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах сделал скандальное заявление об оккупированном Россией Крыму. Он сказал, что аннексированный полуострова никогда уже не станет украинским.

Кроме того, Шенбах упомянул и о вступление Грузии в НАТО, и сказал, что это "неразумно".

ВМИД Украины резко и оперативно дали ответ немецкому высокопоставленному чиновнику. Спикер ведомства Олег Николенко прокомментировал унижающие Украину слова изданию РБК-Украина.

По словам пресс-аташе, это - категорически неприемлемые заявления.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - сказано в заявлении.

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Кроме того, украинские власти поражены словам Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией". Они возмущаются подобного рода заявлениями наряду с тем, что количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, и в то время, когда стотысячная армия России выстроилась вдоль украинской границы.

"На территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, проводят дезинформационные кампании и пытаются вмешиваться во внутренние дела. Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - добавили в МИД.

В связи с этим МИД Украины требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что одним из ответственных за утрату Крыма является секретарь СНБО в 2014–2019 годах, а также исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

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