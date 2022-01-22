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"Полуостров утерян": глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины

22 января 2022, 13:02

Путин заинтересован не в том "чтобы иметь маленькую полоску украинской земли", его цель — расколоть Евросоюз и добиться уважения, считает Кай-Ахим Шенбах.

Крым
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины / Reuters

Глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

"Касательно того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян, и он никогда не вернется. Это факт", — сказал глава ВМС Германии на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, отвечая на вопрос о позиции Германии касательно расширения НАТО на Восток, его цитирует НВ.

По его словам, в Берлине считают, что суверенная страна, желающая вступить в НАТО, может стать членом Альянса, если она соответствует всем требованиям.

"Украина, конечно же, не может выполнить требования, потому что она оккупирована. По крайней мере, оккупирован Донбасс российской армией или теми, кого они [РФ] называют ополченцами", — сказал вице-адмирал Шенбах.

Также он отметил, что Грузия соответствует критериям вступления в НАТО, но ее членство в Альянсе было бы неразумным.

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"Это не то же, что с балтийскими государствами, потому что они были суверенными странами до того, как Россия лишила их свободы", — сказал Шенбах.

Глава ВМС Германии подчеркнул, что "мы не можем и не должны давать России право голоса" в вопросе принятия новых членов в НАТО.

По его словам, Путин заинтересован не в том "чтобы иметь маленькую полоску украинской земли", его цель — расколоть Евросоюз и добиться уважения, "которого он требует и, вероятно, даже заслуживает".

"Россия — старая страна, Россия — важная страна… Нам нужна Россия. Это большая страна, но эта страна не является демократией с нашей точки зрения… Конечно, мы не можем согласиться с тем, что делает Россия и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна была быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров утерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы — это фактические вопросы", — сказал глава ВМС Германии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из тех, кто ответственен за утрату Крыма, является секретарь СНБО в 2014–2019 годах, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов.

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