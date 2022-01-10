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Россия на мировом уровне считает Крым Украиной: Илларионов раскрыл детали обязательств Москвы

10 января 2022, 05:28

Нет ни одного документа международного права, согласно которому Крым и Севастополь принадлежали бы России, сказал Андрей Илларионов.

Андрей Илларионов
Россия до сих пор не расторгла множество договоров, по которым она считает Крым украинским - Илларионов / УНІАН

Официальная Москва до сих пор не отозвала свои подписи под большим количеством международных документов, согласно которым она признает Крым территорией Украины. Нет ни одного документа на мировом правовом уровне о том, что оккупированный Крымский полуостров, дескать, принадлежит России. Об этом заявил российский экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что существует около десятка международных документов, указывающих на принадлежность Крыма украинскому государству. На них стоит подпись РФ, которая до сих пор не расторгла ряд соглашений, на базе которых она по-прежнему признает оккупированный полуостров территорией Украины.

Читайте такжеРеферендум по Донбассу и "аренда Крыма на 90 лет": дипломат призвал Зеленского к защите Украины"Крым и Севастополь являются украинской территорией в соответствии со всеми нормами международного права. Под этими нормами международного права, под всеми документами стоит подпись Российской Федерации. Таких документов около десятка - начиная от Организации объединенных наций, двухстороннего договора между Россией и Украиной, Заключительного акта по сотрудничеству и безопасности в Хельсинки и так далее... Между прочим, российский МИД не разорвал ни один из этих документов, в том числе и двухсторонний украинско-российский договор", - отметил Илларионов.

Кроме того, по его словам, нет никаких документов на международном правовом уровне, которые свидетельствовали бы о том, что Крым и Севастополь якобы территории РФ.

"То есть по всем документам, под которыми стоят подписи Российской Федерации, Крым и Севастополь принадлежат Украине. Нет ни одного документа международного права, какого бы то ни было, в соответствии с которым Крым и Севастополь принадлежат Российской Федерации", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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Напомним, Илларионов считает, что сегодня Украина не может вернуть оккупированный Крым. Однако государство все равно должно продолжать борьбу за автономную республику. По его мнению, полуостров вернется под политический контроль Киева, когда в России поменяется власть.

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