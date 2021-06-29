Возвращение Крыма и смена власти в России: Илларионов оценил шансы на успех Украины

Сейчас у Украины нет возможности вернуть Крым – Илларионов / УНИАН

На данный момент у Украины нет шансов вернуть оккупированный Крым, однако это не означает, что за полуостров не нужно бороться. Крымская платформа является хорошей инициативой, которая создает условия для возвращения территории под политический контроль Киева в будущем. Когда в России появится власть, которая будет уважать международное право, Москва выведет войска как из автономной республики, так и с захваченного Донбасса. Об этом заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

В чате на Главреде он рассказал о том, что создание официальным Киевом инициативы по Крымской платформе является положительным шагом. Сразу вернуть полуостров не удастся, однако реализация идеи создаст предпосылки для запуска такой цели.

"Пока не очень понимаю, что она (Крымская платформа, - ред.) будет собой представлять. Понятно, что это будет собрание уважаемых людей, может быть, даже руководителей некоторых зарубежных государств. Но, кроме того, что это будет какая-то конференция, встреча, пока не понимаю, что может быть еще. Само по себе выведение в международную общественную дискуссию вопроса об оккупации Крыма – это абсолютно необходимый шаг в правильном направлении. Но сам по себе он к освобождению Крыма, конечно, не приведет. Однако он создает важные публичные условия для того, чтобы рано или поздно это произошло", - объяснил Илларионов.Читайте такжеТретья мировая война из-за Крыма: бывший глава ГПУ предупредил Украину об опасности

По его словам, при той власти, которая находится в Москве сегодня, Украине вернуть Крым не удастся. Однако после прихода к власти нового руководства страны, которое будет уважать международное право, Россия выведет свои вооруженные силы с оккупированных украинских территорий.

"При нынешнем руководстве России эта ситуация не изменится. Но когда в России будет другое руководство, которое признает верховенство международных договоренностей, международно признанных границ, Хельсинского акта, Устава ООН, двусторонних российско-украинских договоров, то оно примет решение об эвакуации своих вооруженных сил со всех оккупированных территорий – из Крыма и Донбасса. Сегодня Крым вернуть невозможно, но и смиряться с этим не стоит. Нужно понимать, что сроки решения такого рода вопросов могут быть небыстрыми. Оккупированные Эльзас и Лотарингия были возвращены Франции через 48 лет после их аннексии", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Крымская платформа