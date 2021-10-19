Легкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носков

В Житомире снесли фабрику носков / zhitomir.info

В Житомире снесли древнюю фабрику по производству носков и чулков. Разгром предприятия под названием "Легка хода"произошел на территории жилмассива Богуния в понедельник, 18 октября.

Как сообщает Житомир.info, снесли часть строений фабрики.

Таким образом на территории остались только админздание и главный цех. При этом, отмечается, что само предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики, расположенной на улице Жуйка.

СМИ пишет, что новым собственником помещений стало ООО "Эпицентр К".

Справка:

Предприятие пережило распад Советского Союза, начав работать в 1935 году. Позже, во время фашистской оккупации, оно было практически разрушена. Работа "Легкої ходи" была возобновлена в 1948 году. В 1967 году ее назвали "Комсомолка", а с 1988 года - это было акционерное общество "Украина".