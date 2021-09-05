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Лето уже не вернется: синоптики рассказали о погоде 6 сентября

5 сентября 2021, 18:37
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Самая высокая температура будет в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях.

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Завтра день будет без осадков / 1zoom.ru

Синоптики спрогнозировали погоду в Украину на 6 сентября. По их данным начало второй недели осени в Украине будет солнечным и теплым. Однако, не летним. Хотя осадков не будет ни в одном регионе.

Как говорится на сайте Укргидрометцентра, теплее всего будет в Крыму, Херсонской и Закарпатской областях. Там температура воздуха прогреется до +19...+21.

Примерно также будет на юге - в Одесской, Николаевской и Запорожской областях ожидается +18...+20.

В Киевской области и столице температура воздуха будет несколько ниже – +13...+15 градусов.

Данную информацию также подтвердила синоптик Наталья Диденко. По ее словам 6 сентября в Украине будет сухая погода.

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Ночью в стране ожидается +1+6 градусов. Заморозки на почве достигнут 0-3 градусов.

"Бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, теплеть. Однако ночью будет холодновато", - заключила Диденко.

Напомним, по прогнозам синоптиков погода в октябре удивит украинцев. Ожидается, что октябрь станет намного холоднее, чем первые месяцы зимы. Таким образом уже вскоре украинцы могут ожидать первого снега.

На сегодняшний день фиксируется удивительная тенденция существенного снижения температуры воздуха уже в октябре, а не в декабре, как это было раньше. Поэтому предзимье стоит ожидать намного ранее.

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