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Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре

5 сентября 2021, 17:00
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Октябрь отличится сильным похолоданием.

Погода
Погода в октябре будет по-настоящему зимней / pixabay

Климат неустанно меняется и свидетельствует об этом аномальная погода в мире и Украине, в частности. По прогнозам синоптиков погода в октябре удивит украинецев. Ожидается, что октябрь станет намного холоднее, чем первые месяцы зимы. Таким образом уже вскоре украинцы могут ожидать первого снега.

Как рассказала глава отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова изданию Лига.нет, на сегодняшний день фиксируется удивительная тенденция существенного снижения температуры воздуха уже в октябре, а не в декабре, как это было раньше. Поэтому предзимье стоит ожидать намного ранее.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре. В последние годы это просматривается. Потому что раньше предзимье было в начале декабря. А сейчас, получается, октябрь может дать более низкие температуры, чем в ноябре и до середины декабря", - рассказала синоптик.

По словам эксперта, несмотря на то, что погода в октябре будет морозной, что, собственно, и спровоцирует появление снежного покрова на земле, сам снег долго задерживаться не будет. Это будет временное явление.

"Сейчас зима может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, или зима может начаться в середине декабря и закончиться в конце февраля, или же зима может начаться в конце декабря, подержаться немного в январе и все", - заключила Вазира Мартазинова.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине наступило бабье лето, которое характеризуется антициклоном, ночным выхолаживанием, а также дневной солнечной погодой. 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода - антициклон.

Также ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1 +6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса (кроме южных регионов и Закарпатья).

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