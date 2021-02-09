Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму

На территории дачи стоит "глушилка", которая не дает подняться дронам.
В захваченном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин занимает две дачи в поселке Олива на ЮБК.
Летняя дача Путина скрыта за двумя заборами, сообщает Крым.Реалии.
Первый забор – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы).
На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам. Кроме того, там расположены несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, бассейн с морской водой, крытый татами и строящийся ледовый дворец.
Соседи Путина – российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.
О безопасности "первого лица" на пляже заботятся военные водолазы. Купаться там местные могут только тогда, когда "нет заезда" на дачу.
На территории крымских госдач введена охранная зона в 1 км, она полностью охватывает поселок Олива и идет почти до Фороса, говорят местные жители.
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Дворец Путина под Геленджиком: о чем сообщалось ранее
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.