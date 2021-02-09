УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму

9 февраля 2021, 04:49
Прослушать новость
Остановить

На территории дачи стоит "глушилка", которая не дает подняться дронам.

Путин
Владимир Путин / Reuters

В захваченном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин занимает две дачи в поселке Олива на ЮБК.

Летняя дача Путина скрыта за двумя заборами, сообщает Крым.Реалии.

Первый забор – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы).

На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам. Кроме того, там расположены несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, бассейн с морской водой, крытый татами и строящийся ледовый дворец.

Соседи Путина – российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.

/ Скриншот

О безопасности "первого лица" на пляже заботятся военные водолазы. Купаться там местные могут только тогда, когда "нет заезда" на дачу.

На территории крымских госдач введена охранная зона в 1 км, она полностью охватывает поселок Олива и идет почти до Фороса, говорят местные жители.

/ Скриншот

Читайте такжеКруче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком

Дворец Путина под Геленджиком: о чем сообщалось ранее

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
Владимир Путин новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

04:49
Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму
04:30
"Распад империи": Каспаров назвал сроки развала России Видео
04:23
Ошибки в прическах, из-за которых вы выглядите на 10 лет старше Видео
04:05
Не скучно ни вдвоем, ни одному: как провести 14 февраля в Киеве Видео
03:28
Когда украинцев избавят от штампа о прописке в паспорте: названы сроки
Реклама
02:50
Эксперт рассказал, какие проблемы ждут Украину из-за противостояния США и Китая Видео
02:01
Гороскоп на 9 февраля для всех: два главных врага и успешная операция Видео
01:36
Дочь Евгения Кафельникова Алеся без трусов произвела фурор
01:05
Погода готовит очередной сюрприз украинцам Видео
00:55
В Минздраве назвали условие для преодоления COVID-19 в Украине Видео
00:27
Усиление карантина в Украине переносится: СМИ узнали о планах Кабмина Видео
00:19
Поздравления с Днем стоматолога прикольные и от души – открытки и тексты
08 февраля, понедельник
23:48
В Германии оценили шансы Украины стать членом ЕС Видео
23:11
В Москве пригрозили Латвии из-за блокировки телеканала
22:54
Эксперт рассказал, останутся ли украинцы без света и тепла на пике похолодания Видео
22:42
Зеленский покажет свою вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире Видео
22:33
Эксперты назвали главные интернет-угрозы
22:03
Минздрав назвал группы украинцев, которые получат прививку от COVID-19
21:50
Жириновский намекнул, кто сменит Путина во главе России
21:35
В КГГА призвали завтра оставить школьников дома Видео
Реклама
21:14
Украина оказалась в снежном плену: что происходит на дорогах Видео
21:06
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
21:05
Путин отстегнет кругленькую сумму для спасения своего рейтинга - Reuters Видео
21:04
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
20:56
Трудовые отношения: что изменили в Кабмине для украинцев, работающих неофициально
20:38
Украина стала лидером по количеству вредоносных Android-приложений
20:32
Экс-глава разведки заявил о серьезной угрозе военных приготовлений России в Крыму Видео
20:30
Украинская телеведущая-вегетарианка работала на забое свиней во время чумы
20:24
Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание Видео
20:20
В Германии обвинили российских журналистов во лжи из-за Навального Видео
20:08
Эксперты рассказали, почему удешевление топлива не помогает снизить цены на проезд Видео
19:56
Врач предупредил об опасной икоте: о чем сигналит
19:48
У Путина резко отреагировали на высылку дипломатов из стран ЕС
19:42
Синоптики рассказали, сколько продлятся сильные морозы в Украине Видео
19:22
Выяснилось, когда достроят Северный поток-2 в водах Дании
19:12
В протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации Видео
19:03
Тупицкому отказал еще один суд: у Зеленского резко обратились к скандальному судье Видео
18:45
Сотрудникам 112 Украина, ZIK и NewsOne не грозит увольнение: СМИ узнали причину Видео
18:33
Беременная Эмили Ратаковски голышом снялась для провокационного фото
18:29
Били так, что стул сломался: на Черкасчине копы зверски отколошматили подозреваемого
Реклама
18:25
День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике Видео
18:08
Звезда сериала Солдаты лишился прав за пьяное вождение
17:57
Европейские страны выдворили группу российских дипломатов
17:53
Снежный "армагеддон" обрушился на Киев и спровоцировал километровые пробки Видео
17:10
Попавшая в Миротворец Оксана Марченко пожаловалась на матерщину от хейтеров Видео
17:10
Как варить манку без комочков — самый легкий рецепт Видео
16:58
"Отвечаем выстрелом на выстрел": у Кравчука заговорили о срыве перемирия на Донбассе Видео
16:53
Отец Меган Маркл раскрыл нелепую ложь дочки принцу Гарри
16:52
Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето Фото
16:48
В Крыму "путлерюгенд" штурмовал санаторий – блогер
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять