Личный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму

Владимир Путин / Reuters

В захваченном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин занимает две дачи в поселке Олива на ЮБК.

Летняя дача Путина скрыта за двумя заборами, сообщает Крым.Реалии.

Первый забор – высотой в шесть метров, весь в камерах видеонаблюдения. Забор перегородил вид на Черное море с Южнобережного шоссе (Ялтинской трассы).

На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам. Кроме того, там расположены несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, бассейн с морской водой, крытый татами и строящийся ледовый дворец.

Соседи Путина – российский экс-премьер Дмитрий Медведев и глава ФСБ Александр Бортников.

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О безопасности "первого лица" на пляже заботятся военные водолазы. Купаться там местные могут только тогда, когда "нет заезда" на дачу.

На территории крымских госдач введена охранная зона в 1 км, она полностью охватывает поселок Олива и идет почти до Фороса, говорят местные жители.

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