Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт

Андрей Илларионов рассказал о судьбе Лукашенко / УНІАН

Кремлю белорусский президент Александр Лукашенко нужен только для одного – чтобы обеспечить Владимиру Путину возможность завершить процесс аннексии Беларуси, заявил экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Об этом Илларионов заявил во время чата на Главреде.

По его словам, дальнейшая судьба Лукашенко не столь интересна, как, впрочем, и дальнейшая судьба Януковича или других диктаторов.

"Гораздо интереснее дальнейшая судьба белорусов, белорусской гражданской нации. Гораздо больше интересует цена победы революции и то, как можно снизить эту цену – число погибших, пропавших без вести, изувеченных, покалеченных, избитых в ходе этих событий", - отметил Илларионов.

При этом он подчеркнул, что судьба Лукашенк должна быть интересна только ему самому.

"А будет ли одним подонком больше или меньше, и что именно с ним произойдет – это не очень интересно. Расстреляют ли его как Чаушеску, повесят ли его как Саддама Хусейна, разорвут ли его как Каддафи, закончит ли он в тюремной камере, как Милошевич, – это мелочи, какие должны быть интересны лишь самому Лукашенко и его близким, если они уже не стали безразличными к его судьбе", - сказал эксперт.

Также Илларионов отметил, что Путину Лукашенко нужен для аннексии Беларуси.

"Кремлю Лукашенко нужен только для одного – чтобы обеспечить Путину возможность завершить процесс аннексии Беларуси. Только для этого, больше ни для чего. С одной стороны, быстрое избавление от Лукашенко дестабилизирует всю систему и не позволит Путину осуществить аннексию, с другой – сохранение Лукашенко во власти тоже не позволяет Путину осуществить эту аннексию. Поэтому перед Путиным стоит нетривиальная задача – ослабляя Лукашенко, не допустить его полного падения", - резюмировал экономист.

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