Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт

Перед Путиным стоит нетривиальная задача – ослабляя Лукашенко, не допустить его полного падения.
Кремлю белорусский президент Александр Лукашенко нужен только для одного – чтобы обеспечить Владимиру Путину возможность завершить процесс аннексии Беларуси, заявил экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.
Об этом Илларионов заявил во время чата на Главреде.
По его словам, дальнейшая судьба Лукашенко не столь интересна, как, впрочем, и дальнейшая судьба Януковича или других диктаторов.
"Гораздо интереснее дальнейшая судьба белорусов, белорусской гражданской нации. Гораздо больше интересует цена победы революции и то, как можно снизить эту цену – число погибших, пропавших без вести, изувеченных, покалеченных, избитых в ходе этих событий", - отметил Илларионов.
При этом он подчеркнул, что судьба Лукашенк должна быть интересна только ему самому.
"А будет ли одним подонком больше или меньше, и что именно с ним произойдет – это не очень интересно. Расстреляют ли его как Чаушеску, повесят ли его как Саддама Хусейна, разорвут ли его как Каддафи, закончит ли он в тюремной камере, как Милошевич, – это мелочи, какие должны быть интересны лишь самому Лукашенко и его близким, если они уже не стали безразличными к его судьбе", - сказал эксперт.
Также Илларионов отметил, что Путину Лукашенко нужен для аннексии Беларуси.
"Кремлю Лукашенко нужен только для одного – чтобы обеспечить Путину возможность завершить процесс аннексии Беларуси. Только для этого, больше ни для чего. С одной стороны, быстрое избавление от Лукашенко дестабилизирует всю систему и не позволит Путину осуществить аннексию, с другой – сохранение Лукашенко во власти тоже не позволяет Путину осуществить эту аннексию. Поэтому перед Путиным стоит нетривиальная задача – ослабляя Лукашенко, не допустить его полного падения", - резюмировал экономист.
Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
- 14 сентября Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.
- 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.