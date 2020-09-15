УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт

15 сентября 2020, 14:55

Перед Путиным стоит нетривиальная задача – ослабляя Лукашенко, не допустить его полного падения.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов рассказал о судьбе Лукашенко / УНІАН

Кремлю белорусский президент Александр Лукашенко нужен только для одного – чтобы обеспечить Владимиру Путину возможность завершить процесс аннексии Беларуси, заявил экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Об этом Илларионов заявил во время чата на Главреде.

По его словам, дальнейшая судьба Лукашенко не столь интересна, как, впрочем, и дальнейшая судьба Януковича или других диктаторов.

"Гораздо интереснее дальнейшая судьба белорусов, белорусской гражданской нации. Гораздо больше интересует цена победы революции и то, как можно снизить эту цену – число погибших, пропавших без вести, изувеченных, покалеченных, избитых в ходе этих событий", - отметил Илларионов.

При этом он подчеркнул, что судьба Лукашенк должна быть интересна только ему самому.

"А будет ли одним подонком больше или меньше, и что именно с ним произойдет – это не очень интересно. Расстреляют ли его как Чаушеску, повесят ли его как Саддама Хусейна, разорвут ли его как Каддафи, закончит ли он в тюремной камере, как Милошевич, – это мелочи, какие должны быть интересны лишь самому Лукашенко и его близким, если они уже не стали безразличными к его судьбе", - сказал эксперт.

Также Илларионов отметил, что Путину Лукашенко нужен для аннексии Беларуси.

"Кремлю Лукашенко нужен только для одного – чтобы обеспечить Путину возможность завершить процесс аннексии Беларуси. Только для этого, больше ни для чего. С одной стороны, быстрое избавление от Лукашенко дестабилизирует всю систему и не позволит Путину осуществить аннексию, с другой – сохранение Лукашенко во власти тоже не позволяет Путину осуществить эту аннексию. Поэтому перед Путиным стоит нетривиальная задача – ослабляя Лукашенко, не допустить его полного падения", - резюмировал экономист.

Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
  • 14 сентября Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.
  • 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.

новости Украины Андрей Илларионов Александр Лукашенко Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:40
Гороскоп для всех на 16 сентября: назван главный счастливчик дня
15:35
Зеленский оценил начало диалога с Путиным и рассказал о договоренностях Видео
15:27
Участница Танці з зірками объявила, что переболела коронавирусом
15:22
Возле Шумов на Донбассе подорвались военные Видео
14:55
Лукашенко нужен Путину для аннексии Беларуси - эксперт
14:43
Jerry Heil представила клип #Бомба_ракета_пушка_граната, снятый в супермаркете Видео
14:42
Оговорка по Фрейду: в Европарламенте Лукашенко назвали президентом Украины Видео
14:32
Когда ударят заморозки: украинцев напугали резким снижением температуры Видео
14:10
В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте Видео
13:56
В Украине меняют правила карантина: Степанов рассказал подробности Видео
13:47
Михайлово чудо: все, что нужно знать о празднике – приметы и традиции Видео
13:34
Путин отказался от встречи с Навальным Видео
13:31
У Лукашенко признались, в каком случае используют армию
13:18
Голливудские кинохиты зазвучат на украинском на sweet.tv новости компании
13:11
Спустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси Видео
13:01
Путин понизит Лукашенко с председателя колхоза до главного агронома мнение
13:00
Навальный опубликовал первый пост и показал фото из больницы Видео
12:50
Кулеба рассказал, угрожает ли что-либо безвизовому режиму Украины и ЕС
12:43
ЕС объявил Лукашенко нелегитимным: что ждет Беларусь Видео
12:34
У мэра Харькова Кернеса подтвердили коронавирус Видео
12:29
Харламов в озвучке и новые персонажи - подробности перезапуска "Ну, погоди"
12:17
Зеленский рассказал, почему в ОРДЛО произойдут массовые беспорядки
12:13
Осеннее равноденствие 2020 – когда и как праздновать
12:03
В России заявили, что запасы Новичка уничтожены и Навального нечем было отравить Видео
12:00
Вова - Ждан і Собаки совместно выпустили новый хит Видео
11:59
"Дистанционка" из-за Covid-19: Шкарлет рассказал, к чему готовиться школьникам Видео
11:58
Диабет: как снизить сахар с помощью упражнений Видео
11:43
Журналисты нашли у Пальчевского российский бизнес и связи с оккупантами
11:26
"Гаага близко": в белорусской оппозиции рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
11:20
Россия приблизила Украину к прямым переговорам с ОРДЛО - Марчук Видео
11:19
Как снова почувствовать счастье: психологи указали на 10 способов Видео
11:19
Коронавирус в Киеве - новый антирекорд по смертям от Covid-19
11:11
Звезда сериала Страна Лавкрафта сыграет супер-злодея в фильме Marvell
11:01
Зеленский рассказал, есть ли в украинской политике комики и актеры лучше него
10:55
Мощный взрыв на газопроводе под Киевом: новые подробности аварии Видео
10:35
Что известно о презентации iPhone 12: когда Apple покажет новые гаджеты Видео
10:33
Вирусолог из Шарите рассказал, как избежать жесткого карантина осенью Видео
10:24
Участница Танців з зірками открыла Академию гимнастики для девочек
10:19
СМИ рассказали о состоянии оппозиционерки Колесниковой в СИЗО
10:06
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
09:52
Украинская экономика летит под откос мнение
09:37
Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса Видео
09:33
В Беларуси поймали вооруженных партизан: найден "украинский след" Видео
09:31
25% курильщиков в мире бросают окурки на землю и считают, что это нормально – исследование
09:02
Безвиз после пандемии: в Кабмине рассказали, когда ЕС откроет границы для украинцев Видео
08:53
Коронавирус в Украине "ломанулся" вперед – за сутки почти три тысячи больных Видео
08:41
Сильное алкогольное опьянение с похмельем увеличивает риск опасного заболевания Видео
08:33
Гороскоп для всех на 15 сентября: скачок вперед и удача на всех фронтах Видео
08:29
Почему в России заговорили о захоронении Ленина, и кто вместо него "поселится" в мавзолее мнение
08:19
Навальный рассказал, вернется ли в Россию Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять