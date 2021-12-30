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Лупил по голове и бросал: отец жестоко избил трехмесячного сына

30 декабря 2021, 21:41

Врачи диагностировали у малыша ушибы и сотрясение мозга.

насилие
Избиение ребенка / pixabay

В Винницкой области отец жестоко избил трехмесячного сына. Пьяный мужчина заявил, что его раздражал ребенок своим плачем.

Мать пыталась защитить ребенка, однако мужчина выгнал ее из дома.

А вот соседям, к которым мать мальчика прибежала за помощью, удалось забрать ребенка у отца.

В каком состоянии ребенок

В областной больнице, куда доставили ребенка, врачи диагностировали у малыша ушибы и сотрясение мозга. К отцу выехал наряд полиции.

Малыш в больнице, потому что испугался, говорит 23-летний отец. То, что бил Алешеньку, мужчина отрицает, но всего не помнит, потому что был нетрезв.

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"Взял ребенка, он плакал. Качал. Подошел к дивану, отвлекся, ребенок упал, ударился о перило. Я ненамеренно это сделал. Я детей не обижаю. У моего ребенка все есть", - рассказал свою версию событий Богдан Тарасюк.

В то же время, медики убеждены, что так удариться сам младенец не мог.

Что известно о семье

Как сообщают журналисты, семья неблагонадежная, но на учете не состояла, говорят в сельсовете. 23-летний отец уже судим и часто пьянствовал. У его 18-летней жены не было своего жилья, поэтому, когда родила, вынуждена была переехать к мужу. Хотя к ней претензий нет.

Женщина также из многодетной семьи, живущей в маленьком доме. Поэтому ее родители не могут забрать свою дочь с ее ребенком.

Сейчас мальчик вместе с матерью находятся в нейрохирургическом отделении областной больницы. Соцслужбы забирать ребенка из семьи пока не планируют, но и против того, чтобы Алешенька возвращался к отцу.

"Переговоры ведутся с областным центром пострадавших от домашнего насилия, куда однозначно будет переведена мама с ребенком. Я категорически против, чтобы они совместно проживали, имея информацию от окружения села, что физическое насилие в этой семье происходило неоднократно. Он избивал женщину, просто она это скрывала", — отметил заведующий соцслужбы г. Калиновки Юрий Вдовиченко.

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