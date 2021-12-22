В Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе до сотрясения мозга

Парень издевался над девочкой / ua.depositphotos.com

В Ровно в одной из школ в раздевалке ученик 7 класса жестоко избил девушку, которая учится в параллельном классе. По этому факту в полиции уже возбуждено уголовное производство.

Как сообщили в Нацполиции Ровенской области, к правоохранителям 14 декабря с заявлением обратилась мать потерпевшей.

Она рассказала, что ее дочь в школе жестоко избил ее сверстник. В полиции по этому факту приступили к расследованию. Действия школьника квалифицируют по статье 125 ч.1 Уголовного кодекса Украины.

Почему случился скандал

В комментарии "Радио Трек" мать девочки рассказала, что конфликт произошел в школьной раздевалке.

Ее дочь собиралась домой, когда к ней подошла одноклассница и шутливо дернула за куртку. Поэтому девочка случайно толкнула парня из параллельного класса. 13-летнего парня якобы это разозлило и он начал избивать девочку. По словам женщины, парень даже, когда свалил ее дочь на землю, продолжал копать ее ногами. Из-за побоев девочку госпитализировали.

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"У девушки сотрясение головного мозга и ушибы внутренних органов. Сейчас ее выписали из больницы, но ученица 7 класса продолжает лечение дома", — говорится в сообщении.

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Что известно о нападавшем

Мать потерпевшей рассказывает, что парень, избивший ее дочь, занимается борьбой.

Его воспитывают бабушка и дедушка, поскольку мать работает за границей, однако, узнав об инциденте, женщина возвращается в Украину.

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