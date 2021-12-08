В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассника

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
В Мелитополе Запорожской области подросток 2007 года принес в школу пневматическое оружие и решил пострелять.
Как сообщает Мелитопольское районное управление полиции в Запорожской области, в качестве мишени он выбрал своего одноклассника.
К правоохранителям обратилась мама потерпевшего. Она рассказала, что одноклассник ее сына из окна второго этажа местной гимназии произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета.
"Один из шариков попал в нижнюю правую часть губы парня", - говорится в сообщении.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь в гимназии, а в больницу родители подростка не обращались.
Ученик, совершивший стрельбу, объяснил, что сделал это "ради прикола".
Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъяли.
В настоящее время идет досудебное расследование. Ответственность по этой статье УКУ наступает с 14 лет.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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