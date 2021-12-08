УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассника

8 декабря 2021, 21:31

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

стрельба
Стрельба в школе / pixabay.com

В Мелитополе Запорожской области подросток 2007 года принес в школу пневматическое оружие и решил пострелять.

Как сообщает Мелитопольское районное управление полиции в Запорожской области, в качестве мишени он выбрал своего одноклассника.

К правоохранителям обратилась мама потерпевшего. Она рассказала, что одноклассник ее сына из окна второго этажа местной гимназии произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета.

"Один из шариков попал в нижнюю правую часть губы парня", - говорится в сообщении.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь в гимназии, а в больницу родители подростка не обращались.

Реклама

Ученик, совершивший стрельбу, объяснил, что сделал это "ради прикола".

Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъяли.

В настоящее время идет досудебное расследование. Ответственность по этой статье УКУ наступает с 14 лет.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Читайте такжеТрагедия в Житомире: двух студентов достали из озера мертвыми

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

Читайте также:

viber
новости Мелитополя стрельба
Сейчас вы просматриваете новость «В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассника». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыГороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие траты Самые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароватьсяСамые красивые новогодние прически 2022, которыми невозможно не очароваться Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьГороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитрость Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыТаро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы Курс доллара в Украине рекордно взлетитКурс доллара в Украине рекордно взлетит
21:31

В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассника

21:16

Агрессия России: Резников призвал украинцев быть готовыми защищать страну

20:56

Никогда не делайте это с сахаром: в дом придут беды и проблемыВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Стрельца: успехи в карьере, большая прибыль и лучшие дниВидео

20:36

США и Евросоюз договорились наказать Путина в случае военной агрессииВидео

Реклама
20:23

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

20:16

Ученые сфотографировали штамм коронавируса ОмикронВидео

20:00

Лобода ошеломила сочной фигурой в соблазнительном купальнике

19:47

США не будут отправлять военных в Украину - БайденВидео

19:33

Знаменитая украинская чемпионка засветила грудь в бикини

19:26

Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга

19:19

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

19:18

Киев наглухо застрял в пробках: в чем причина транспортного коллапсаВидео

19:09

Боялась за сына: харьковчанка, задушившая 2-летнего ребенка, объяснила свой поступок

19:07

Гороскоп на завтра 9 декабря 2021: Близнецам – вещие сны, Львам – удачные совпадения, Скорпионам – хитростьВидео

19:01

Новый канцлер Германии Шольц сделал жесткое заявление в адрес РоссииВидео

18:50

Школьница под Запорожьем готова была посадить отца в тюрьму из-за Соцсетей

18:49

Юрий Горбунов показал трогательный кадр из семейной жизни с Осадчей, сделанный их сыном

18:35

Кровавая драка школьниц в Запорожье: 16-летняя "организатор" попала в СИЗО на 60 сутокВидео

18:20

Вкуснейший салат Мимоза на Новый год 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимымВидео

Реклама
18:18

The European Post: Зеленский начал системную борьбу с разрушительным влиянием украинского олигархата

18:16

Украинцам резко поднимут тариф на доставку газаВидео

18:06

"Любимые друзья": Пугачева передала Андрею Данилко горячие "приветы" через Лайму Вайкуле

17:54

Каждый второй – привит от COVID-19 хотя бы одной дозой: Минздрав назвал регионы-лидеры по вакцинацииВидео

17:53

Подорожали все продукты: украинцам придется раскошелиться на новогодний оливьеВидео

17:51

Путин и Байден создадут спецструктуру по вопросам безопасностиВидео

16:57

НАТО "бьет" по РФ, а в Украине будут войска Запада: Путин рассказал, пойдет ли Москва в атакуВидео

16:57

Ландар Алла Петровна досье

16:54

Самые "дорогие" звезды: сколько зарабатывают украинские артисты на новогодних корпоративах

16:44

Дорожники завершают "Большую стройку" на самой длинной трассе Украины

16:43

Мать душила поясом от халата: появились жуткие детали смерти 2-летнего ребенка в Харькове

16:35

Украина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке СШАВидео

16:32

Приметы на 9 декабря: что нельзя делать в Юрьев день и как не попасть в бедуВидео

16:00

Flowers.ua: доставка цветов по всей Украине новости компании

15:59

Министр Кубраков объяснил, почему в СМИ связали с его именем компанию Officium SW Ltd

15:59

Волшебник большого города: 1+1 готовит для своих зрителей магическую премьеру сериала с Ксенией Мишиной и Константином Войтенко

15:56

Погода изменится кардинально: Украину накроет аномальное потеплениеВидео

15:56

В МИД рассказали, чем обернутся переговоры Байдена и Путина для УкраиныВидео

15:43

Астрологический прогноз на 2022-й для России: ждать ли майдана в Москве и конца путинского режима

15:37

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона: увеличение доходов, долгожданное предложение и лучшие дниВидео

Реклама
15:33

Гордон показал кукиш Путину, в Сети переполох: "кадык на месте?"Видео

15:28

Украине грозит новая вспышка COVID-19: в Минздраве назвали срокиВидео

15:26

Надя Дорофеева в образе развратной чертовки посетила с мужем вечеринку-оргию

15:08

Дикая трагедия в Харькове: мать зверски убила малыша и выпрыгнула в окно

15:03

Не пускала детей в школу из-за страха коронавируса: в Луцке суд оштрафовал многодетную матьВидео

15:01

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

14:57

Не хотела делать аборт: многодетная мать избила гинеколога под Днепром

14:44

В Украине обнаружили 4,5 тыс. опасных детских игрушекВидео

14:31

Печатный станок и обвал курса: что ждет экономику Украины в случае нападения РФ

14:22

ТОП-10 лучших художественных фильмов 2021 года

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять