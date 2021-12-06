Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки

В Кривом Роге произошло убийство / svoi.kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу.

Происшествие случилось 5 декабря на одной из улиц Металлургического района, рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки, один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего.

В результате событий 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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/ svoi.kr.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подробности смертельных разборок в Кривом Роге

Как уточняет издание Свои, погибший получил два огнестрельных ранения. Еще одного мужчину с изрезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу. Событие произошло вблизи кафе Груша.

/ svoi.kr.ua

Убитый мужчина – гражданин Азербайджана, приехавший с еще одним товарищем в Кривой Рог в тот же день из Киева. Другой участник конфликта, получивший ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление в 2019 году ювелирного магазина Золотой век в Металлургическом районе Кривого Рога, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест.

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