Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки

Во время потасовки один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в жертву.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу.
Происшествие случилось 5 декабря на одной из улиц Металлургического района, рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки, один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего.
В результате событий 35-летний мужчина погиб от огнестрельного ранения в грудь, 28-летний - доставлен в больницу с многочисленными ножевыми ранениями и находится под круглосуточным конвоем.
В настоящее время фигурант задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Подробности смертельных разборок в Кривом Роге
Как уточняет издание Свои, погибший получил два огнестрельных ранения. Еще одного мужчину с изрезанным лицом и ножевым ранением спины доставили в больницу. Событие произошло вблизи кафе Груша.
Убитый мужчина – гражданин Азербайджана, приехавший с еще одним товарищем в Кривой Рог в тот же день из Киева. Другой участник конфликта, получивший ножевое ранение в спину, гражданин Азербайджана. Ранее его отправили в СИЗО на время досудебного расследования за громкое ограбление в 2019 году ювелирного магазина Золотой век в Металлургическом районе Кривого Рога, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест.
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