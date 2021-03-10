Мендель откровенно рассказала о своем бойфренде

Юлия Мендель не захотела рассказывать о том, где работает ее любимый мужчина / Фото facebook.com/people/Iuliia-Mendel

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая ранее раскрыла, сколько зарабатывает в Офисе президента, рассказала о своем любимом человеке.

Она призналась в интервью Алесе Бацман, что имеет серьезные отношения с мужчиной, от которого хотела бы иметь детей.

Мендель отметила, что встречается со своим возлюбленным определенное время, но отказалась уточнять, сколько именно. Кроме того, пресс-секретарь президента не захотела рассказывать и о том, где работает ее мужчина, отметив, что это не 95 квартал.

"Любовь любит тишину. Я счастлива", – коротко прокомментировала Мендель свою личную жизнь.

Также она поделилась, что несмотря на напряженный график работы в будущем хочет традиционную семью с детьми.

"Я в этом плане довольно традиционный человек. Считаю, это правильно. Я бы хотела, действительно. Важно иметь мужчину, от которого ты хочешь детей. Это новые чувства, которым он меня научил. Что-то, чего не было раньше", – заявила пресс-секретарь главы государства.

При этом Мендель отметила, что занятость ее любимого еще больше, чем у нее самой.

Напомним: