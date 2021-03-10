Мендель откровенно рассказала о своем бойфренде

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что счастлива и в будущем хотела бы иметь традиционную семью с детьми.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая ранее раскрыла, сколько зарабатывает в Офисе президента, рассказала о своем любимом человеке.
Она призналась в интервью Алесе Бацман, что имеет серьезные отношения с мужчиной, от которого хотела бы иметь детей.
Мендель отметила, что встречается со своим возлюбленным определенное время, но отказалась уточнять, сколько именно. Кроме того, пресс-секретарь президента не захотела рассказывать и о том, где работает ее мужчина, отметив, что это не 95 квартал.
"Любовь любит тишину. Я счастлива", – коротко прокомментировала Мендель свою личную жизнь.
Также она поделилась, что несмотря на напряженный график работы в будущем хочет традиционную семью с детьми.
"Я в этом плане довольно традиционный человек. Считаю, это правильно. Я бы хотела, действительно. Важно иметь мужчину, от которого ты хочешь детей. Это новые чувства, которым он меня научил. Что-то, чего не было раньше", – заявила пресс-секретарь главы государства.
При этом Мендель отметила, что занятость ее любимого еще больше, чем у нее самой.
Напомним:
- Летом 2020 года экс-нардеп, лидер партии 5.10 и бизнесмен Геннадий Балашов распространил слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. По его словам, начали говорить, что спикер беременна от президента.
- Позже Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского.