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Мендель раскрыла, сколько зарабатывает в ОП и какую купила машину

9 марта 2021, 10:22
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Юлия Мендель поделилась, что сначала ее зарплата была около 15 тысяч гривен. Сейчас она зарабатывает больше и даже закрыла ипотеку.

Мендель
Юлия Мендель / УНИАН

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая рассказала, как попала в Офис президента (ОП), заявила, что нынче она зарабатывает меньше, чем на предыдущем месте работы.

Мендель заявила в интервью Алесе Бацман, что ее зарплата в ОП составляет около 1,5 тыс. долларов.

"Я бы не поставила себя на уровень среднего бизнеса (по уровню доходов - ред.). У меня зарплата где-то 1,5 тысячи долларов сейчас. В принципе для Украины это довольно хорошая зарплата. У нас люди за тысячу долларов уезжают работать в Польшу, в другие страны", - отметила она.

По ее словам, когда она пришла на должность пресс-секретаря, зарплата составляла 15 тыс. грн.

"Это было несоизмеримо… Мне удалось закрыть ипотеку, но это не благодаря этой работе. Но на предыдущей работе я больше зарабатывала", - сообщила Мендель.

Она также поделилась, что сейчас купила в кредит машину.

"Недорогую, это Suzuki", - сказала Мендель, добавив, что раньше у нее был Fiat.

О чем еще рассказала Юлия Мендель в интервью:

зарплаты новости Украины Юлия Мендель Офис президента
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