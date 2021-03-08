Мендель призналась, как попала в ОПУ и почему "крутил носом" Богдан

Мендель поведала, как утроилась к Зеленскому на работу / facebook.com/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как ее приняли на работу.

Она призналась, что пока работала журналисткой в The New York Times даже не думала подавать резюме на должность пресс-секретаря президента, пишет ГОРДОН.

"Это абсолютная импровизация была. Я не верила, что вообще можно в нашей стране сделать такой конкурс", - сказала она, добавив, что не верила, что до ее резюме дойдут.

Однако после того, как она отправила резюме на английском, ей уже на следующий день позвонили рекрутеры и, после сорокаминутного собеседования, поставили задание написать текст на сложную тему и записать видеообращение.

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В мае 2019 года ее пригласили на собеседование в ОПУ. Мендель говорит, что решила отнестись к интервью, как к отличному событию.

"Что бы ни произошло – я смогу вспомнить, как президент Украины в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать. Это уже приятное воспоминание как минимум", - сказала она.

После собеседования ей устроили тест. Интервьюерами выступили Зеленский, тогдашний глава ОП Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, глава директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева, а также три человека, которых Мендель вспомнить не смогла.

Они выступили в роли журналистов, которые начали задавать ей вопросы, а Мендель должна была на них ответить. При этом она указала, что единственным человеком, кто выступил против ее кандидатуры был Богдан.

"Что-то ему не нравились ответы, он крутил носом, что-то ему то, не то – ну не зашла я ему как человек", - сказала Мендель, добавив, что никогда после этого не пыталась обсудить эту тему.