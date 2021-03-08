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Мендель резко высказалась в адрес Порошенко

8 марта 2021, 18:05
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Пресс-секретарь Зеленского обвинила экс-президента в разделении страны.

Юлия Мендель
Юлия Мендель назвала Порошенко подлым / Главред

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель резко высказалась в адрес пятого президента страны Петра Порошенко.

Как заявила Мендель в интервью Гордону, Порошенко представляет угрозу для страны и действует на ее разделение.

"Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный", – так Мендель охарактеризовала Порошенко.

По ее словам, экс-президент ничего полезного для государства не сделал, а занимается только обвинениями в адрес новой власти.

Также Мендель считает, что Порошенко "идентичен" с попавшим под санкции народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Они идентичны, как по мне. Они оба работают на разделение страны ... Они действуют одинаковыми способами, они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику", – сказала спикер Зеленского, добавив, что у Порошенко нет шансов опять стать президентом.

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Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
  • Кроме того, у​​​​каз Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.

Петр Порошенко Юлия Мендель
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