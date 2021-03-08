Мендель резко высказалась в адрес Порошенко

Юлия Мендель назвала Порошенко подлым / Главред

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель резко высказалась в адрес пятого президента страны Петра Порошенко.

Как заявила Мендель в интервью Гордону, Порошенко представляет угрозу для страны и действует на ее разделение.

"Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный", – так Мендель охарактеризовала Порошенко.

По ее словам, экс-президент ничего полезного для государства не сделал, а занимается только обвинениями в адрес новой власти.

Также Мендель считает, что Порошенко "идентичен" с попавшим под санкции народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Они идентичны, как по мне. Они оба работают на разделение страны ... Они действуют одинаковыми способами, они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику", – сказала спикер Зеленского, добавив, что у Порошенко нет шансов опять стать президентом.

Читайте такжеМендель снова оконфузилась в Сети и удалила пост

Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее сообщал Главред: