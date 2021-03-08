Мендель раскрыла подробности о втором сроке Зеленского

Зеленский может пойти на второй срок / УНИАН

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, будет ли баллотироваться на второй срок президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказала Мендель в интервью в программе Бацман, президент еще не определился, будет ли идти на второй срок.

"Я не знаю (пойдет ли он на второй срок – ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – сказала она.

Мендель также назвала Зеленского лучшим президентом за всю историю страны. В то же время она не уверена, что хочет оставаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.

Читайте такжеЗеленский признался, будет ли идти на второй срок

"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. Я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – добавила Мендель.

Также Мендел заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко ничего полезного для государства не сделал, а занимается только обвинениями в адрес новой власти.

Мендель считает, что Порошенко "идентичен" с попавшим под санкции народным депутатом Виктором Медведчуком.

Как ранее сообщал Главред: