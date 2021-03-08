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Мендель раскрыла подробности о втором сроке Зеленского

8 марта 2021, 23:59
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Пресс-секретарь назвала Зеленского лучшим президентом в истории страны.

Зеленский
Зеленский может пойти на второй срок / УНИАН

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, будет ли баллотироваться на второй срок президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказала Мендель в интервью в программе Бацман, президент еще не определился, будет ли идти на второй срок.

"Я не знаю (пойдет ли он на второй срок – ред.), посмотрим. Думаю, он сам для себя не решил. Но я бы хотела", – сказала она.

Мендель также назвала Зеленского лучшим президентом за всю историю страны. В то же время она не уверена, что хочет оставаться его пресс-секретарем в случае повторного избрания.

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"Но я искренне считаю, что он лучший президент Украины и что он очень правильно и хорошо ведет нашу страну. Я уверена, что все увидят результат. Думаю, что к 2024 году, если мы оглянемся на 2019-й, мы не будем себя узнавать", – добавила Мендель.

Также Мендел заявила, что пятый президент Украины Петр Порошенко ничего полезного для государства не сделал, а занимается только обвинениями в адрес новой власти.

Мендель считает, что Порошенко "идентичен" с попавшим под санкции народным депутатом Виктором Медведчуком.

Как ранее сообщал Главред:

  • Изгнанный из фракции Слуга народа депутат Гео Лерос заявил, что руководитель государства Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения поведал о планах идти на второй президентский срок.
  • В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал - определяться со вторым сроком президент Зеленский будет после завершения первой каденции.
  • При этом в партии Слуга народа заявили, что окажут поддержку Владимиру Зеленскому, если тот публично объявит о своем желании баллотироваться на второй срок во главе государства.

Владимир Зеленский Юлия Мендель
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