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В партии Зеленского рассказали, как обстоит дело с его вторым сроком

5 февраля 2021, 10:27
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Слухи о вероятном баллотировании президента Владимира Зеленского на второй срок прокомментировал руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко.

Корниенко
Руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко / УНИАН

Партия Слуга народа окажет поддержку Владимиру Зеленскому, если тот публично объявил о своем желании баллотироваться на второй срок во главе государства. С таким заявлением в интервью российскому изданию Медуза выступил руководитель партии Александр Корниенко.

Отвечая на вопрос о недавнем падении рейтинга Зеленского среди украинцев, Корниенко сказал, что "рейтинги – вещь динамичная". И, если Зеленский примет решение выдвигаться на должность президента снова, то сразу сообщит членам партии.

"Мы – его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться", – сказал Корниенко.

При этом руководитель Слуги народа отметил, что ему хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока Зеленского, поскольку такое положение вещей "отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной".

"Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", – подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Изгнанный из фракции Слуга народа депутат Гео Лерос заявил, что руководитель государства Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения поведал о планах идти на второй президентский срок.
  • В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждал - определяться со вторым сроком президент Зеленский будет после завершения первой каденции.
Владимир Зеленский президент Украины Слуга народа Александр Корниенко
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