Второй президентский срок Зеленского: Ермак назвал главное условие

Андрей Ермак и Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал вероятность выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на второй президентский срок.

Как подчеркнул он в интервью НВ, определяться со вторым сроком президент Зеленский будет после завершения первой каденции.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончании первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", - отметил глава ОП.

Отвечая на вопрос, сколько лет Ермак готов оставаться с президентом, он сказал: "Я готов быть столько, сколько решит президент".

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Ранее изгнанный из фракции Слуга народа депутат Гео Лерос рассказал о том, что Зеленский во время празднования своего дня рождения поведал о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок.

"Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок", — написал Лерос.

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