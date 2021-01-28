Второй президентский срок Зеленского: Ермак назвал главное условие

Президент должен понять, что он успел выполнить во время первой каденции, подчеркнул глава ОП.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал вероятность выдвижения кандидатуры Владимира Зеленского на второй президентский срок.
Как подчеркнул он в интервью НВ, определяться со вторым сроком президент Зеленский будет после завершения первой каденции.
"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он будет ближе к окончании первого срока, когда будет понятно, что он успел выполнить, как он видит дальнейшее развитие. Для него сегодня нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", - отметил глава ОП.
Отвечая на вопрос, сколько лет Ермак готов оставаться с президентом, он сказал: "Я готов быть столько, сколько решит президент".
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Ранее изгнанный из фракции Слуга народа депутат Гео Лерос рассказал о том, что Зеленский во время празднования своего дня рождения поведал о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок.
"Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок", — написал Лерос.
Рейтинг Владимира Зеленского:
- Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
- Так, за Зеленского на сегодняшний день готовы проголосовать 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.
- На втором месте - экс-президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.
- Далее в рейтинге следуют: Юлия Тимошенко (8% и 11,8% соответственно), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7, 5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).