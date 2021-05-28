Торговая война: Минск ограничивает импорт украинских товаров

Беларусь ввела новые лицензии для импорта украинских товаров / УНИАН

Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров, сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как написал он в своем Facebook, Беларусь вводит ограничительные меры сроком на 6 месяцев.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров", - рассказал торговый представитель Украины.

По данным Качки, такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.

Список категорий товаров из Украины:

кондитерские изделия;

шоколад;

соки;

пиво;

плиты ДСП и ДВП;

обои;

туалетная бумага и упаковка;

кирпич, керамическая плитка;

стеклянные ампулы;

сельхозтехника для посева;

стиральные машины и мебель.

"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными", - добавил Качка.

Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

Торговые ограничения между Беларусью и Украиной:

Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.

Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).

Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.

Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.