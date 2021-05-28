Торговая война: Минск ограничивает импорт украинских товаров

Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.
Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров, сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.
Как написал он в своем Facebook, Беларусь вводит ограничительные меры сроком на 6 месяцев.
"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров", - рассказал торговый представитель Украины.
По данным Качки, такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.
Список категорий товаров из Украины:
- кондитерские изделия;
- шоколад;
- соки;
- пиво;
- плиты ДСП и ДВП;
- обои;
- туалетная бумага и упаковка;
- кирпич, керамическая плитка;
- стеклянные ампулы;
- сельхозтехника для посева;
- стиральные машины и мебель.
"Такие действия являются необоснованными и дискриминационными", - добавил Качка.
Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.
Торговые ограничения между Беларусью и Украиной:
Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Украины приняла решение ввести специальные импортные пошлины на технику из Беларуси.
Под действие пошлины попадет импорт автобусов (транспортные средства для перевозки 10 человек и более, включая водителя), грузовиков с дизельными двигателями и полной массой 5-20 т и более 20 т (исключение сделаны для автомобильных шасси).
Кроме того, пошлина вводится в грузовые автомобили для аварийного ремонта, автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские.
Ставка специальной пошлины составит 35% от таможенной стоимости, говорится в решении комиссии.