Многотысячный штраф и разрыв рекламных контрактов: стало известно, как блогеров накажут за скандальную вечеринку во Львове

Александр Залиско (первый слева) и прочие блогеры / Instagram

После скандальной эротической вечеринки в честь 29-летия блогера Александра Залиско за нарушение карантинных требований комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приостановила работу Дома ученых. На самого блогера полиция составила протокол об административном нарушении. Теперь Залиско придется уплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Далее, сообщается, что украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", компании "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine отказались от сотрудничества со всеми блогерами, которые участвовали в вечеринке – самим Залиско, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком. Представители компаний заявили, что поведение этих людей в День памяти жертв Голодоморов было категорически неприемлемым.

В комментарии Zaxid.net заместитель директора Дома ученых Василий Мастыкаш рассказал, что организацией празднования дня рождения занималось местное ивент-агентство. И его заверили, что должно состояться празднование "обычного дня рождения".

"Мы допустили ошибку, потому что надо было требовать сценарий. Но в таких случаях на нас обижаются, говорят, что это цензура. Они обманули, не сказали о том, что будет на самом деле. Организацией мероприятия занималась посредница. Она где-то так все обкрутила, хитростями обошла. Если бы я видел, что там делается, вызвал бы полицию и прекратил бы это", – подчеркнул директор Дома ученых.

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Напомним, ранее известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Также на это празднование пришли многие украинские блогеры-миллионники. Некоторые подписывали фото с вечеринки: "Блогерская голодная туса". Это все происходило в годовщину Голодомора.

Во Львове полиция составила протокол на черновицкого блогера Александра Залиска, который в годовщину Голодомора устроил громкую эротическую вечеринку по случаю своего дня рождения.

Черновицкому блогеру инкриминируют нарушение карантинных требований во время празднования дня рождения в Доме ученых во Львове.

"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области, и составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений", — говорится в сообщении Нацполиции.