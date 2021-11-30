УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Многотысячный штраф и разрыв рекламных контрактов: стало известно, как блогеров накажут за скандальную вечеринку во Львове

30 ноября 2021, 09:52

В числе компаний, отказавшихся от услуг блогеров, оказались крупные бренды - "Розетка", "Фокстрот", METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар" и многие другие.

Блогеры
Александр Залиско (первый слева) и прочие блогеры / Instagram

После скандальной эротической вечеринки в честь 29-летия блогера Александра Залиско за нарушение карантинных требований комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приостановила работу Дома ученых. На самого блогера полиция составила протокол об административном нарушении. Теперь Залиско придется уплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Далее, сообщается, что украинский бренд мужской одежды "Andreas Moskin", сеть магазинов METRO Украина, "Новая почта", "Киевстар", сеть магазинов "Ева", торговая марка "Флинт", компании "Розетка", "Фокстрот" и JYSK Ukraine отказались от сотрудничества со всеми блогерами, которые участвовали в вечеринке – самим Залиско, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком. Представители компаний заявили, что поведение этих людей в День памяти жертв Голодоморов было категорически неприемлемым.

В комментарии Zaxid.net заместитель директора Дома ученых Василий Мастыкаш рассказал, что организацией празднования дня рождения занималось местное ивент-агентство. И его заверили, что должно состояться празднование "обычного дня рождения".

"Мы допустили ошибку, потому что надо было требовать сценарий. Но в таких случаях на нас обижаются, говорят, что это цензура. Они обманули, не сказали о том, что будет на самом деле. Организацией мероприятия занималась посредница. Она где-то так все обкрутила, хитростями обошла. Если бы я видел, что там делается, вызвал бы полицию и прекратил бы это", – подчеркнул директор Дома ученых.

Читайте такжеСкандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандал

Реклама

Напомним, ранее известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Также на это празднование пришли многие украинские блогеры-миллионники. Некоторые подписывали фото с вечеринки: "Блогерская голодная туса". Это все происходило в годовщину Голодомора.

Во Львове полиция составила протокол на черновицкого блогера Александра Залиска, который в годовщину Голодомора устроил громкую эротическую вечеринку по случаю своего дня рождения.

Черновицкому блогеру инкриминируют нарушение карантинных требований во время празднования дня рождения в Доме ученых во Львове.

"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области, и составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений", — говорится в сообщении Нацполиции.

viber
новости Львова блогеры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Многотысячный штраф и разрыв рекламных контрактов: стало известно, как блогеров накажут за скандальную вечеринку во Львове». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымПопробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным 2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду В моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на 2022 год входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идейКак использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей
10:05

Обязательная вакцинация от COVID-19: в Раде уточнили требование по прививкам для украинцев

09:52

Многотысячный штраф и разрыв рекламных контрактов: стало известно, как блогеров накажут за скандальную вечеринку во ЛьвовеВидео

09:51

Утром в Киеве прогремел взрыв - неизвестные подорвали банкомат и украли деньги

09:27

Ветер будет сбивать с ног: в ряде регионов Украины синоптик объявил штормовое предупреждениеВидео

09:13

Сделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через УкраинуВидео

Реклама
09:02

Россия перекинула в ОРДЛО группу военных для диверсий - Минобороны

08:48

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

08:46

Если зима для Украины будет тяжелой, Зеленскому придется провести выборы в Радумнение

08:23

Пенсия при смене прописки: какие документы нужно подавать для получения выплат

08:18

Коронавирус в Украине 30 ноября: более 10 тысяч новых больных и 561 смертьВидео

07:55

Покупка автомобиля, знакомство с иностранцем и дальняя дорога - гороскоп для Весов на декабрь 2021Видео

07:52

В Украину завезли тонны опасных кабачков - они уже на прилавках

07:21

Завалит снегом и заморозит: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на первые дни зимыВидео

07:10

Полный крах Северного потока-2: в США предупредили Россию об ударе в случае нападения на УкраинуВидео

06:40

Численность войск РФ возле границ Украины снова растет - Пентагон

06:27

Почему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше временимнение

06:25

Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021Видео

05:42

Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеВидео

05:40

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

05:38

Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холодаВидео

Реклама
05:28

Угроза зимней большой войны России и Украины: эксперт предупредил Киев об опасности в январеВидео

05:05

Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

04:12

Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости

04:10

Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

03:55

Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме

03:43

Этим видом спорта можно и нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

03:30

Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

02:57

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди

02:20

Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С - ответ диетологаВидео

01:31

Цены на свинину взлетят: украинцев предупредили о рекордных ценникахВидео

01:25

Врач объяснила, как влияет пасмурная погода на головную боль

00:53

Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчасаВидео

00:25

Самые лучшие места Украины для новогодних праздников: куда отправиться "зажигать елку"Видео

00:12

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

00:03

Футболист сборной Украины показал страстные фото с девушкой

29 ноября, понедельник
23:32

Под Киевом мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку

23:23

Диетолог назвала самый вредный орехВидео

23:05

В МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с УкраинойВидео

22:57

Определился обладатель Золотого мяча-2021ФотоВидео

22:50

На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

Реклама
22:36

В Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакойВидео

22:07

Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУВидео

21:57

Бутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийствеВидео

21:55

В Украину идет опасный снежный штормВидео

21:24

Правительство изменило условия продажи газа населениюВидео

21:18

Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальствоВидеоблоги

21:14

Скандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандалВидео

21:00

Может ли журналист стрелять на войнемнение

20:47

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

20:19

Госпереворот в Украине планировали украинцы и россияне: СБУ начала расследование

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять