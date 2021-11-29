"Праздную как захочется": во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора

Во Львове блогер устроил БДСМ-вечеринку / Instagram

В День памяти жертв Голодомора, 27 ноября, во Львове в Доме ученых, украинские блогеры устроили крупную вечеринку с элементами BDSM – в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

На мероприятие в Дом ученых пришли его друзья блогеры − Натали Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (полтора миллиона), Валерия Юрченко (1,3 миллиона), Саша Бо (1,9 миллиона).

Вел мероприятие известный актер и телеведущий Владимир Остапчук. Вечеринка была с откровенными конкурсами, эротическими танцами шоу-балета в BDSM-масках, а здравица имениннику провозглашали прямо стоя на столах.

Сперва Остапчук опубликовал фото застолья с надписью на русском "Блогерская голодная туса". Но впоследствии фото удалил из Instagram.

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После скандала Залиско на своей странице в Instagram все-таки написал несколько слов, из которых можно понять, что он гордится своей вечеринкой и не видит в ней ничего плохого.

"Отпраздновать свое 29-тилетие получилось громко. Насколько громко, что все внезапно стали суперправильными и блоггры виноваты во всех проблемах мира. Я родился 27 ноября! Я не выбирал этот день. Он выбрал меня! И я не позволю кому-то портить мое настроение! Праздную так, как захочется мне. Блогер не извинился, а попытался оправдать свой поступок", − написал он.

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Напомним, ранее 18-летняя британка Верфи Куди бросила свою 1,5-летнюю дочь одну в квартире и ушла на 6-дневную вечеринку по случаю своего дня рождения. Малышка скончалась от голода.