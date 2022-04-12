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"Молодцы, так держать!": Зеленский показал свою команду для борьбы с российским нашествием

12 апреля 2022, 15:12

Президент находится в столице Украины, несмотря на фейки пропагандистов Кремля.

Владимир Зеленский
Зеленский показал свою команду для борьбы с российским нашествием / Офис президента

С начала войны России против Украины Владимир Зеленский дал огромное количество интервью мировым СМИ. Нашей страной восхищается весь мир, поскольку мы уже полтора месяца противостоим "второй армии мира"

В очередном посте в Instagram гарант решил показать команду, с которой он работает.

На опубликованном фото Зеленский в компании главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, главы ОПУ Андрея Ермака, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шапталы.

"Собрал крепкую и профессиональную команду. Работаем каждый день 24/7. Ради победы и свободной Украины. Молодцы, так держать!", - написал президент в подписи к фото.

instagram.com/zelenskiy_official/

Напомним, ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский раскритиковал Европейский Союз за то, что нефтяное эмбарго отсутствует до сих пор несмотря на то, что широкомасштабная война России против Украины продолжается уже 48-й день.

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война в Украине Владимир Зеленский Давид Арахамия Андрей Ермак Валерий Залужный
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